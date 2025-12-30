Ãæ±ûÇÀÂ¼¹©ºî²ñµÄ¤¬³«ºÅ¡¡½¬¶áÊ¿»á¤¬¡Ö»°ÇÀ¡×³èÆ°¤Ç½ÅÍ×»Ø¼¨
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î2026Ç¯¤ÎÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ëÃæ±ûÇÀÂ¼¹©ºî²ñµÄ¤¬29¡¢30Î¾Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£²ñµÄ¤Ï¡Ö»°ÇÀ¡×¡ÊÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼¡¦ÇÀÌ±¡Ë¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÀª¤È²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢26Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí½ñµ¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¡¦Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Î½ÅÍ×»Ø¼¨¤¬ÅÁÃ£¤µ¤ì¤¿¡£½¬»á¤Ï¡Ö»°ÇÀ¡×³èÆ°¤Ë´Ø¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÈÇÀÂ¼¤Î¸½Âå²½¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢ÇÀÂ¼¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¿¶¶½¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÇÀÂ¼¤ÎÍ»¹çÅªÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²ñµÄ¤Ï¤Þ¤¿¡ÖÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼¤Î¸½Âå²½¤ò½ÅÅÀ¤È¤·¤¿ÇÀÂ¼¤ÎÁ´ÌÌÅª¿¶¶½¤ÎÃå¼Â¤Ê¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤È¹ñÌ³±¡¤Î°Õ¸«¡ÊÆ¤ÏÀ¹Æ¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¤µÄ¤·¤¿¡£Î¹ñÃæ¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤³¤¯¤Á¤å¤¦¡Ë¶¦»ºÅÞÃæ±ûÀ¯¼£¶É°Ñ°÷¡¦¹ñÌ³±¡ÉûÁíÍý¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢±éÀâ¤·¤¿¡£