ÌÚÍü·ûÉð¡¡¡ÖNARU¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¼¡ª¡ª¡×É×ÉØÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÅÄÀ®Èþ¡Ê59¡Ë¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Àº£ÊüÁ÷Ãæ¡ª¥ª¥â¥¦¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤½¤Î1¡ª¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Ö¥é¥¤¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¥«¥ì¡¼²°¤µ¤ó¡ªNARU¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£°ÂÅÄ¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¡¼¤¤¡ª¡ª¥ß¥·¥å¥é¥ó¤È¤Ã¤Æ¤ë¤É¡¼¡ª¡ª¥é¥¤¥¹¿©¤ÙÊüÂê¡ªÅ¹¤Î³°¤Ë¤ª²Ö¡Á¡ª¤¢¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ªºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ä¤Îº´²ìÅ¸Í÷²ñ¤â¤è¤í¤·¤¯¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤É½¾ð¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ëÉ×ÉØ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Î¤ê¤µ¤ó¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¾Ð¡×¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£