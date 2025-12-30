¡ÚKNOCK OUT¡Ûµ×°æÂçÌ´¤¬Âè4Âå²¦¼Ô¡ª¡¡¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¤Ë±äÄ¹È½Äê¾¡Íø¤â¡Ö¶¯¤¯¤Æ»õ¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï30Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè2ÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖKNOCK¡¡OUT.60¡¡K.O¡¡CLIMAX2025¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤ÎKNOCK¡¡OUT¡½RED¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÏÄ©Àï¼Ô¤Îµ×°æÂçÌ´¡Ê20¡áTEAM¡¡TAIMU¡Ë¤¬²¦¼Ô¤Î¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¡¦¥¦¥£¥é¥µ¥¯¥ì¥Ã¥¯¡Ê33¡á¥¿¥¤¡Ë¤ò±äÄ¹È½Äê2¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢Âè4Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Ï¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¤Î°µÎÏ¤Ë²¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â±¦¤ÎÁ°½³¤ê¤Ç²¡¤·ÊÖ¤¹¡£º¸±¦¤Î1¡¢2¤âÅö¤¿¤ê¤Û¤Ü¸ß³Ñ¡£2R¤â²¦¼Ô¤Î¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢µ×°æ¤Î±¦Á°½³¤ê¤¬´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¡£3R¤â²¦¼Ô¤¬Èè¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Á°¤Ø¤Î°µÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢º¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÈ½Äê¤Ë1¡½1¤Î±äÄ¹¤Ø¡£±äÄ¹R¤Ïµ×°æ¤Ï±¦¤Î¥¸¥ã¥Ö¡¢º¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÅª³Î¤ËÅö¤Æ¡¢²¦¼Ô¤¬¤ä¤ä¼ºÂ®¡£È½Äê¤Ï2¡½1¤Çµ×°æ¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿µ×°æ¤À¤¬¡¢¡Ö¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¤¬¶¯¤¯¤Æ»õ¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°»õ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Èµé¤Î1È¯ÌÜ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ²¦¼Ô¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ù¥ë¥È¤òÂç»ö¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿·²¦¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÆÀï¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÍèÇ¯Áá¡¹¤Î¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¤È¤ÎºÆÀï¤ò´õË¾¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Û¥ó¥È¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¯»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ä¤äÉÔËþ¤²¤À¡£4ËÜÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥È¤è¤ê¤â¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤È¶¯Å¨¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´éÌÌ¤òÀÖ¤¯¤·¡¢ÇÔÀï¤·¤¿¥´¥ó¥Ê¥Ñ¡¼¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¿³È½¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1R¤«¤é3R¤Þ¤Ç¤Ï¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£±äÄ¹¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£²ÄÇ½¤Ê¤éµ×°æ¤È¤â¤¦°ìÅÙÀï¤¤¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Î°ìÈÖÁá¤¤»î¹ç¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍèÇ¯Áá¡¹¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£