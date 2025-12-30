¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛMrs. GREEN APPLE¤¬¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÇÂç¾Þ£³Ï¢ÇÆ¡ª Âç¿¹¸µµ®¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿Ùõ¤Ë¡×
¡ÖÂè£¶£·²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£³¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤¬²Î¤¦¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ»Ë¾å¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤Î£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤«¤é¤Ê¤ë£³¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡£°ìºòÇ¯¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤Ç½é¤Î±É´§¤Ëµ±¤¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ£²£°£²£µÇ¯¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£µÆü¤Ë£Î£È£ËÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡¡£±£¸º×¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢£±·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬£²²¯£µ£°£°£°Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤Ï£±°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡Ö£³Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿Ùõ¤Ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡£Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¡ÖÄ°¤¤¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹³èÆ°¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¡¢Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦ËèÆü¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤ËèÆü¤ò¤¹¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º²Î¤ò²Î¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«ÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿
¡¡¤Þ¤¿£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±Æü¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¡¼¥º£³¤¬»ÏÆ°¡£¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹¤Î¿´»ý¤Á¤È¤·¤Æ¿¼ÅÙ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤òÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£