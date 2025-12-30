Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¤Ç¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×ÈäÏª¡¡Âç¿¹¸µµ®¤¬¹þ¤á¤¿»×¤¤¸ì¤ë¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤È¡Ä¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤Ë½Ð±é¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¤Ï¡¢10Ëü¿ÍÆ°°÷¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¤ä½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤Ï¡¢3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëº£Ç¯¤Î¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö²»³Ú¤òÈ¯¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Àº°ìÇÕ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¡¢¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ä¤¤Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦ËèÆü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Âç¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ILLIT¤Î¡ÖAlmond Chocolate¡×¡¢M!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤Î¡ÖÎøÉ÷¡×¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡¢CANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Î¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¡¢½ãÎõ¤Î¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×¡¢BE:FIRST¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Î10¶Ê¡£Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
