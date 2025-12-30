¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛILLIT¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ë¡ÖAlmond Chocolate¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¿¶¤êÉÕ¤±³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÏ¢Â³¿©¤¤
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¸å5¡§30¡Ë¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Î¡ÖAlmond Chocolate¡×¤òILLIT¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¤⋯¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëILLIT
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¤ÏIROHA¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Çºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¡×¤òÁí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¤¿¤À¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³Ð¤¨¤¤ì¤º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÏ¢Â³¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢ILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡õ¼õ¾Þ¶Ê
¡ÚÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
Almond Chocolate¡ÊILLIT¡Ë
¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÊM!LK¡Ë
¤«¤¬¤ß¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë
ÎøÉ÷¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
¥À¡¼¥ê¥ó¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
ÇÜÇÜFIGHT!¡ÊCANDY TUNE¡Ë
Fun! Fun! Fun!¡Ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ë
Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ê½ãÎõ¡Ë
Ì´Ãæ¡ÊBE:FIRST¡Ë
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
¡ÚÆÃÊÌ¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡Û
¡ÖPrema¡×Æ£°æÉ÷
¡ÚÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡Û
Ado
&TEAM
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×²»³Ú¡¡¸¶ËàÍøÉ§
ºÙÀî¤¿¤«¤·
¾¾ÅÄÀ»»Ò
ÌðÂô±ÊµÈ
¡ÚºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Û
»³ÆâØª²ð
¡Úºî¶Ê¾Þ¡¦ºî»í¾Þ¡¦ÊÔ¶Ê¾Þ¡Û
ºî¶Ê¾Þ¡¡¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×Da-iCE¡Ë
ºî»í¾Þ¡¡»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡áLOVE¡Ë
ÊÔ¶Ê¾Þ¡¡º´Æ£ÏÂË¡Ê¡ÖÛ°¡×»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡¡ÖÌë¹áÍö¡×µÖ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡Ú´ë²è¾Þ¡Û¡Ê¢¨ºîÉÊÌ¾50²»½ç¡Ë
ºîÉÊ¡§¡ÖOh my pumpkin!¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AKB48
ºîÉÊ¡§¡ÖTHE SHOW MAN¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Rockon Social Club
ºîÉÊ¡§¡ÖSame numbers¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÇµÌÚºä46
ºîÉÊ¡§¡ÖSONGS¡×¡õ¡ÖHEARTS¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§²Î¿´¤ê¤¨
ºîÉÊ¡§¡ÖTUBE¡ß¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§TUBE
ºîÉÊ¡§¡Ö»°ÌÚ¤¿¤«¤· ¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§»°ÌÚ¤¿¤«¤·
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡Û
Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡Û
¡Ö½®±´¡×
²Î¼ê¡§È¬Âå°¡µª¡¡ºî¶Ê¡§ÉÍ·½²ð¡¡ºî»í¡§°¤µ×Íª
¡ÚÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¢¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸
¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
Æâ´ÛËÒ»Ò
¾åÛê¹±É§
ÀîÂ¼±ÉÆó
ÁðÌî¹ÀÆó
¤µ¤¤¤È¤¦Âç»°
À¾ÈøË§É§
¶¶¹¬É×
»°±ºÞ«°ì
¢£Á´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²Î¾§¶Ê
¡ãÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡ä
ILLIT¡¡Almond Chocolate
M!LK¡¡¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
FRUITS ZIPPER ¡¡¤«¤¬¤ß
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¡³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way
´öÅÄ¤ê¤é¡¡ÎøÉ÷
Mrs. GREEN APPLE¡¡¥À¡¼¥ê¥ó
CANDY TUNE¡¡ÇÜÇÜFIGHT!
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¡Fun! Fun! Fun!
½ãÎõ¡¡Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©
BE:FIRST¡¡Ì´Ãæ
¡ã¿·¿Í¾Þ¡ä
CUTIE STREET ¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©
SHOW-WA & MATSURI¡¡ËÍ¤é¤Î¸ýÅ«
HANA¡¡Blue Jeans
BOYNEXTDOOR¡¡º£Æü¤À¤± I LOVE YOU (Japanese Ver.)
Ado¡¡°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡¿¾§
&TEAM ¡¡Go in Blind (·îÏµ)
¡ãÆÃÊÌ¾Þ¡ä
ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¡ËÌ¼ò¾ì¡¿Ë¾¶¿¤¸¤ç¤ó¤«¤é
¡ãºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡ä
»³ÆâØª²ð¡¡°Ç¤Ë¤´ÍÑ¿´
¡ãºî¶Ê¾Þ¡ä
¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
Da-iCE¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º
¡ãºî»í¾Þ¡ä
»Ø¸¶è½Çµ
¡áLOVE¡¡¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ
¡ãÊÔ¶Ê¾Þ¡ä
º´Æ£ÏÂË¡¡»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡Û°
¡ã´ë²è¾Þ¡ä
AKB48¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¡¡¡Oh my pumpkin!¡¿Îø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼
ºæÀµ¾Ï&Rockon Social Club¡¡¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª
µµÍüÏÂÌé&Rockon Social Club¡¡µµ¤Î²¸ÊÖ¤·
ÇµÌÚºä46¡¡Same numbers
TUBE¡ßFRUITS ZIPPER¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¡ãÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡ä
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¡ÄÁÅçÊª¸ì
¡ãÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡ä
¡Ö½®±´¡×¡¡ÅçÄÅ°¡Ìð¤Ë¤è¤ë²Î¾§
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¤⋯¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëILLIT
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¤ÏIROHA¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Çºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¡×¤òÁí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¤¿¤À¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³Ð¤¨¤¤ì¤º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÏ¢Â³¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢ILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
Almond Chocolate¡ÊILLIT¡Ë
¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÊM!LK¡Ë
¤«¤¬¤ß¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë
ÎøÉ÷¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
¥À¡¼¥ê¥ó¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
ÇÜÇÜFIGHT!¡ÊCANDY TUNE¡Ë
Fun! Fun! Fun!¡Ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ë
Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ê½ãÎõ¡Ë
Ì´Ãæ¡ÊBE:FIRST¡Ë
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
¡ÚÆÃÊÌ¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡Û
¡ÖPrema¡×Æ£°æÉ÷
¡ÚÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡Û
Ado
&TEAM
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×²»³Ú¡¡¸¶ËàÍøÉ§
ºÙÀî¤¿¤«¤·
¾¾ÅÄÀ»»Ò
ÌðÂô±ÊµÈ
¡ÚºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Û
»³ÆâØª²ð
¡Úºî¶Ê¾Þ¡¦ºî»í¾Þ¡¦ÊÔ¶Ê¾Þ¡Û
ºî¶Ê¾Þ¡¡¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×Da-iCE¡Ë
ºî»í¾Þ¡¡»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡áLOVE¡Ë
ÊÔ¶Ê¾Þ¡¡º´Æ£ÏÂË¡Ê¡ÖÛ°¡×»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡¡ÖÌë¹áÍö¡×µÖ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡Ú´ë²è¾Þ¡Û¡Ê¢¨ºîÉÊÌ¾50²»½ç¡Ë
ºîÉÊ¡§¡ÖOh my pumpkin!¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AKB48
ºîÉÊ¡§¡ÖTHE SHOW MAN¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Rockon Social Club
ºîÉÊ¡§¡ÖSame numbers¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÇµÌÚºä46
ºîÉÊ¡§¡ÖSONGS¡×¡õ¡ÖHEARTS¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§²Î¿´¤ê¤¨
ºîÉÊ¡§¡ÖTUBE¡ß¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§TUBE
ºîÉÊ¡§¡Ö»°ÌÚ¤¿¤«¤· ¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§»°ÌÚ¤¿¤«¤·
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡Û
Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡Û
¡Ö½®±´¡×
²Î¼ê¡§È¬Âå°¡µª¡¡ºî¶Ê¡§ÉÍ·½²ð¡¡ºî»í¡§°¤µ×Íª
¡ÚÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¢¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸
¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
Æâ´ÛËÒ»Ò
¾åÛê¹±É§
ÀîÂ¼±ÉÆó
ÁðÌî¹ÀÆó
¤µ¤¤¤È¤¦Âç»°
À¾ÈøË§É§
¶¶¹¬É×
»°±ºÞ«°ì
¢£Á´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²Î¾§¶Ê
¡ãÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡ä
ILLIT¡¡Almond Chocolate
M!LK¡¡¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
FRUITS ZIPPER ¡¡¤«¤¬¤ß
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¡³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way
´öÅÄ¤ê¤é¡¡ÎøÉ÷
Mrs. GREEN APPLE¡¡¥À¡¼¥ê¥ó
CANDY TUNE¡¡ÇÜÇÜFIGHT!
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¡Fun! Fun! Fun!
½ãÎõ¡¡Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©
BE:FIRST¡¡Ì´Ãæ
¡ã¿·¿Í¾Þ¡ä
CUTIE STREET ¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©
SHOW-WA & MATSURI¡¡ËÍ¤é¤Î¸ýÅ«
HANA¡¡Blue Jeans
BOYNEXTDOOR¡¡º£Æü¤À¤± I LOVE YOU (Japanese Ver.)
Ado¡¡°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡¿¾§
&TEAM ¡¡Go in Blind (·îÏµ)
¡ãÆÃÊÌ¾Þ¡ä
ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¡ËÌ¼ò¾ì¡¿Ë¾¶¿¤¸¤ç¤ó¤«¤é
¡ãºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡ä
»³ÆâØª²ð¡¡°Ç¤Ë¤´ÍÑ¿´
¡ãºî¶Ê¾Þ¡ä
¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
Da-iCE¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º
¡ãºî»í¾Þ¡ä
»Ø¸¶è½Çµ
¡áLOVE¡¡¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ
¡ãÊÔ¶Ê¾Þ¡ä
º´Æ£ÏÂË¡¡»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡Û°
¡ã´ë²è¾Þ¡ä
AKB48¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¡¡¡Oh my pumpkin!¡¿Îø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼
ºæÀµ¾Ï&Rockon Social Club¡¡¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª
µµÍüÏÂÌé&Rockon Social Club¡¡µµ¤Î²¸ÊÖ¤·
ÇµÌÚºä46¡¡Same numbers
TUBE¡ßFRUITS ZIPPER¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¡ãÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡ä
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¡ÄÁÅçÊª¸ì
¡ãÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡ä
¡Ö½®±´¡×¡¡ÅçÄÅ°¡Ìð¤Ë¤è¤ë²Î¾§