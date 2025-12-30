¡ÚKNOCK OUT¡Û»³ÅÄ¿¿»Ò¤¬Kiho¤ËÀã¿«¡ª½éÄºÅÀ¤Ç¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¡Ö¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖKNOCK¡¡OUT.60¡¡K.O¡¡CLIMAX2025¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡KNOCK¡¡OUT¡ÝBLACK½÷»Ò¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï²¦¼Ô¡¦Kiho¡Ê22¡áKNOCK¡¡OUT¡¡GYMÄ´ÉÛ¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¡¦»³ÅÄ¿¿»Ò¡Ê31¡áGROOVY¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£9·î¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤Ï±äÄ¹R¤Þ¤ÇÀï¤¤¶Ïº¹È½Äê2¡½1¤ÇKiho¤¬¾¡Íø¡£¤·¤«¤·¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤¬°ÛÎã¤Î¹³µÄÊ¸¤ò¿³È½ÃÄ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¡£1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤ÏKiho¤Î±¦Á°½³¤ê¤Ç»³ÅÄ¤Ï¶ìÀï¤âº¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤ë¡£2R¤âKiho¤ÏÁ°½³¤ê¤Çµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë»³ÅÄ¤ò¸£À©¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£ºÇ½ªR¤Ï»³ÅÄ¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢º¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢²¦¼Ô¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÈ½Äê¤Ï2¡½0¤Ç»³ÅÄ¤¬¾¡Íø¤·¡¢½é¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¿·²¦¼Ô¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¡¢Ê¡²¬¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¡£»î¹ç¤Ë¤Ï¡ÖKiho¤ÏÁ°²ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢´éÌÌ¤Ë½³¤ê¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÁ°²ó¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤âÁ°²ó¤è¤ê¾¡¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¾¡°ø¤Ë¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1RÌÜ¤ÏÅÝ¤¹µ¤»ý¤Á¤ÇÆ°¤¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2RÌÜ¤«¤éÄ´»Ò¤òÌá¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç°ìÀï°ìÀï¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿Kiho¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¡£¡Ö½³¤ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍèÇ¯¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥ÈÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤êÊÖ¤¹¤·¡¢Âç¤¤¤ÉñÂæ¤Ç¤âÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£