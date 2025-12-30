Ý¯ºä46 ¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Ç¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤Ä¤ê´ë²è¡×¡¡¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹¹¹ð¤â
¡¡Ý¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î20ÆüÈ¯Çä¡¿¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤á¤Ç¤Æ¤§¤³¤Ã¤Á¤ã´ë²è in µÜºê¡×¤ÈÂê¤·¤¿³Æ¼ï´ë²è¤¬¡¢¾¾ÅÄ¤ÎÃÏ¸µ¡¦µÜºê¸©¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÇµÌÚºä46 Çßß·ÈþÇÈ¡Ö»ä¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×2nd¼Ì¿¿½¸½ñÅ¹ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É18¼ï¤¬¸ø³«
¡¡¾¾ÅÄÎ¤Æà¡Ê¤Þ¤Ä¤À¡¦¤ê¤Ê¡Ë¤Ï¡¢1999Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¡ÖºäÆ»¹çÆ±¿·µ¬¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Ý°ºä46¤ËÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤¬Ý¯ºä46¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢TBS·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¤Ç¤ÏÌÚÍË¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¤Þ¤¿¡Ö¤ß¤ä¤¶¤Âç»È¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ý¯ºä46¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¿·¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î2days¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¤È¥í¥È¥ë¥¢¤Ç»£±Æ¡£ÍÓ¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤ë»Ñ¤äBBQ¡¢¥é¥Æ¥¢ー¥È¡¢¥È¥é¥à¤Ç¤Î°ÜÆ°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Î¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍºÂç¤Ê¥Óー¥Á¤ä¼«Á³¤ÎÃæ¤ÎÀî¤Ç¸«¤»¤ë¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬Æ±µï¤·¤¿É½¾ð¤âÌ¥ÎÏ¡£¤Þ¤¿»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸ý¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤ÏËÌ±ºÆØ»Ò»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤á¤Ç¤Æ¤§¤³¤Ã¤Á¤ã´ë²è in µÜºê¡×¤ÈÂê¤·¤¿³Æ¼ï´ë²è¤¬¡¢¾¾ÅÄ¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëµÜºê¸©¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢µÜºê¸©Æâ¤Ç¤Ï¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤ß¤ä¤¶¤Å¹¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤«¤é2·î2Æü¤Þ¤Ç¡Ö# ¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£µÜºê¤ò¾È¤é¤¹ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿´ü´ÖÃæ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ñ¥Í¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤ß¤ä¤¶¤Å¹¤ª¤è¤Ó¤¯¤Þ¤¶¤ï½ñÅ¹±ä²¬Å¹¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÜºê»ÔÆâ¤Ç¤ÏÏ©Àþ¥Ð¥¹¹¹ð¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¥Ð¥¹¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤«¤é2·î14Æü¤Þ¤Ç¡¢»ÔÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢µÜºêÆüÆü¿·Ê¹¤Ç¤Ï¾¾ÅÄÎ¤Æà¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Î·ÇºÜ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë