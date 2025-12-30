¹âÃÍ¤Î¤Ä¤¯¡È¤ªÊõ¡É¤¬²È¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡© ¡Ö100±ßÇòÆ¼²ß¡×¤¬¶Ã¤¤Î13Ëü5000±ß¤ËÂç²½¤±¡ª°ìÂÎ¤Ê¤¼¡©
¡Ö¾¼ÏÂÅ·¹Ä¸æºß°Ì50Ç¯µÇ°100±ß¹Å²ß¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¼ÏÂ51Ç¯¡Ê1976Ç¯¡Ë¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿µÇ°¹Å²ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ë50Ç¯¶á¤¯Á°¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯¹ÔËç¿ô¤Ï7000ËüËç¡£È¯¹ÔËç¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢100±ß¹Å²ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼Â²È¤ä²¡¤·Æþ¤ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê100±ßµÇ°¹Å²ß¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ¤»ÈÍÑÉÊ¤Ç¤â¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¡¢¹â¤¯¤Æ¤â1000±ß¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤±¤Ð¤è¤¤Êý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè14²ó¥ì¥È¥í¥³¥¤¥ó¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³ÛÌÌ¤Î1350ÇÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö13Ëü5000±ß¡×¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¹â³ÛÍî»¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î²èÁü¡Û13Ëü5000±ß¤ËÂç²½¤±¤·¤¿¡Ö100±ßÇòÆ¼²ß¡×¤ò¸«¤ë
¤¹¤Ç¤ËÈ¯¹Ô¤«¤é50Ç¯¶á¤¯·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢69¤ä70¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤Ï¤Þ¤º¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¸Å¤¤¤â¤Î¤Û¤É¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç·ÐÇ¯Îô²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´ÕÄêÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²óÍî»¥¤µ¤ì¤¿100±ßµÇ°¹Å²ß¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ë67É¾²Á¡£¼Â¤ÏÆ±¤¸¾¼ÏÂÅ·¹Ä¸æºß°Ì50Ç¯µÇ°100±ß¹Å²ß¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢13Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦¹â³ÛÍî»¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ºÍç¤Î¤Þ¤ÞÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï´°Á´Ì¤»ÈÍÑÉ¾²Á¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¤ÇÀö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌôºÞ¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÀö¾ô¤·¤¿¤ê¡¢Ëá¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤½¤â¤½¤â¿ô»ú¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¹ÔËç¿ô¤¬7000ËüËç¤â¤¢¤ë¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢´ÕÄê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢7000ËüËç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÊõ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯12·î17Æü»þÅÀ¤Ç¡¢PCGS¤Î´ÕÄê¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë67É¾²Á¤Î¤â¤Î¤¬4Ëç¤Î¤ß¡¢66É¾²Á¤¬11Ëç¡¢65É¾²Á¤¬12Ëç¡¢64É¾²Á¤¬8Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤â67É¾²Á¤¬¤Ä¤±¤Ðº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍî»¥¶â³Û¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢68É¾²Á¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ì¡¼¥É¤¬°ìÃÊ³¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¶â³Û¤¬¾å¤¬¤ëÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£PCGS¤Ê¤É¤Î´ÕÄê¤Ï¡¢ÄÌ¾ï´ÕÄê¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¥³¥¤¥ó¾¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤¤ËÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¼«Âð¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¸Å¤¤µÇ°¹Å²ß¤Ç´°Á´Ì¤»ÈÍÑ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò´ÕÄê¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
