¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë2025Ç¯¡¡Ìò¤È¸þ¤¹ç¤¤¿·¤¿¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥É¥é¥Þ¤äCM¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢2025Ç¯¤âÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿2025Ç¯¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢12·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´¶¼Õ¤Î°ìÇ¯¡Ö¤½¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
2012Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾®¼Ç¤µ¤ó¡£¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¤Ç¡¢Âè57²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡¦¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢2025Ç¯¤âÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯±é¤¸¤ë¾å¤ÇÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¼ê¤òÈ´¤«¤º°ìÀ¸·üÌ¿Î×¤ó¤À¡¢Ä©¤ó¤À¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤¿Ç¯¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏËÜÅö¤ËºÙ¤«¤Ê¿´¾ð¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡¢´ÆÆÄ¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂÅ¶¨¤»¤º¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¶ì¤·¤¯¤Æ¤âÅê¤²½Ð¤µ¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2025Ç¯¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤äÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ìò¤ò°¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥¤¤ÊÌò¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡È»ä¤¬±é¤¸¤ëÌò¤Ï¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤«¡¢¡È¤¦¤ì¤·¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤¹¤´¤¯¤µ¤ß¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤«¡£¤½¤ÎÌò¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ä»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤Î°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÜÅö¤Ë¡Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡£¤½¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌò¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢´¶¼Õ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¤â¥ª¥Õ¤â½¼¼Â¡Ö2025Ç¯¤Ï¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¶¯¤¤¡×
2025Ç¯¤ÏÌò¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¾®¼Ç¤µ¤ó¡£»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ë¤ä¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤â¹Ô¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ªÍ§Ã£¤È¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤¬Î¾Êý½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ËþÂ¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï·Ú°æÂô¤Ç»£±Æ¡¡¹¥¤¤Ê²Ö¤Ï¡È¤«¤¹¤ßÁð¡É
¾®¼Ç¤µ¤ó¤Ï12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ØFlower¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¸©¤Î·Ú°æÂô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¡È²Ö¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢¤«¤¹¤ßÁð¤ä¥À¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿²Ö¤È¶¦¤Ë¾®¼Ç¤µ¤ó¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¹¤´¤¯¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¡¢º£²ó¤ª²Ö¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ª²Ö¤¬»ý¤Ä°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°áÁõ¤È¤«¡¢Ê·°Ïµ¤¤â¹ç¤ï¤»¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª²Ö¤ä·î¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
·ë¹½¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤¹¤ßÁð¤¬¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿¤ÃÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÆ±¤¸¤¯¿¿¤ÃÇò¤Î¤«¤¹¤ßÁð¤Î²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª²Ö¤ò²ÖÂ«¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤â¡¢É½¾ðÅª¤Ë¤³¤³¤ÏÀäÂÐÌÀ¤ë¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î²ÖÂ«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤«¤¹¤ßÁð¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê²Ö¤Ç¤¹¤«¡©¹¥¤¤Ê¤ª²Ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¤¤±¤ÉÂ¸ºß´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¤«¤¹¤ßÁð¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£