¡Ö°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Á¥ç¥¤Ìò¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ú¥é¥¹¥È¥Þ¥ó£Ó£Ð¡Û½øÈ×¤ËÆÍÁ³¡¢°ÕÌ£¿¼ÅÐ¾ì¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯ÇÐÍ¥¢ª¤½¤Î¤Þ¤Þ£Å£Î£Ä¤ËÁûÁ³¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¡©¡×¡Ö½ÅÍ×¿ÍÊª¤À¤È¡×
¡¡Ê¡»³²í¼£¡¢ÂçÀôÍÎ½Ð±é¤Î£Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡×¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬£²£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡££²£°£²£³Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é»þ¤«¤é¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ä¡¢º£²ó¥²¥¹¥È¤Ç¾¾ËÜ¼ãºÚ¤é¤¬½Ð±é¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡ºÇ½øÈ×¤Ç°ÕÌ£¿¼Ä¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¡¢·ë¶ÉºÆÅÙ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Æ£Â£ÉÆÃÊÌÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¤¬ÊÆ¹ñ¤«¤éºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾ìÌÌ¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿³§¼Â¤òÍ¶Æ³¤·¤¿¶õ¹Á¿¦°÷Ìò¤ÇÝ¯°æ³¤²»¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¿¦°÷¤Ç¡¢³§¼Â¤È¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤ò¥¤¥¸¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¶õ¹Á¥í¥Ó¡¼¤Ç°®¼ê¤ò¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ì¡ª¡©Ý¯°æ³¤²»¤¯¤ó¡ª¡×¡Ö¤¨¡ªÝ¯°æ³¤²»¤¯¤ó¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢½ª¤ï¤é¤ó¤À¤í¡×¡Ö¤Ä¤«¡¢¤³¤ì¤À¤±¡©¡×¡Ö½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÝ¯°æ³¤²»£÷¡×¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡×¡Ö½ÅÍ×¿ÍÊª¡©¡×¡Ö½Ð¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡¢¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡×¡Ö³¤²»¤¯¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¥Á¥ç¥¤Ìò¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤¬¤«¤Ê¤êÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡×¡ÖÝ¯°æ³¤²»¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡©¡©¡×¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¡©¤¢¤ó¤ÊÃ¼Ìò¤Ç½ª¤ï¤ê¡©¤Ê¤ó¤«°ãÏÂ´¶¡×¡Öµ¿¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¼Õºá¡Ë¡×¡ÖÝ¯°æ¤µ¤ó¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£