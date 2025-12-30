¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÁá¼Â¤ÏÅìÊ¡²¬¤Ë·òÆ®¤âµÚ¤Ð¤º¡Ä²ÏÂ¼¼ç¾¡ÖµÕ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í¦µ¤¤â¤é¤¨¤¿¡×ÂçÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡Áá¼Â¡¡24¡½38¡¡ÅìÊ¡²¬¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡2Âç²ñ¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÁá¼Â¡ÊÅìµþÂè2¡Ë¤Ï¡¢ÁªÈ´Âç²ñ3°Ì¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ë24¡½38¡ÊÁ°È¾10¡½21¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£97Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î3²óÀï°Ê¾å¿Ê½Ð¤Ï²Ì¤¿¤»¤º¡£¾¡¤Æ¤Ð3²óÀï¤Ç·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¤È¤Î¡ÖÁá·ÄÀï¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é2Ï¢Â³¤Ç¥È¥é¥¤¤òÍ¿¤¨¤Æ0¡½14¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾16Ê¬¡¢CTBÃæ»³ÂçæÆ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬Ìó30¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤òÀ®¸ù¡£Æ±28Ê¬¤Ë¤ÏSOÌî¸ýÂÀÏ¯¡Ê2Ç¯¡Ë¤«¤éFB²ÏÂ¼ÏÂ¼ù¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢CTBÃæ»³¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÃæ±û¤Ç¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¥È¥é¥¤¤ò2ËÜÃ¥¤ï¤ì¤Æ10¡½26¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾4Ê¬¡¢WTBÈÓÀô´ºÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥¥Ã¥¯¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£Æ±26Ê¬¤Ë¤ÏSOÌî¸ý¤Î¥²¥¤¥ó¤«¤éWTBÈÓÀô¤¬2ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¡£CTBÃæ»³¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ»Ä¤êÌó5Ê¬¤Ç9ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ºÆ¤Ó¥È¥é¥¤¤òÍ¿¤¨¤ÆÅÀº¹¤òÊü¤µ¤ì¡¢¶¯¹ë·âÇË¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¼ç¾¤Ï¡ÖÎò»Ë¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê3²óÀï¿Ê½Ð¤·¤Æ¡ËÇ¯±Û¤·¤·¤è¤¦¤ÈËÜµ¤¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÇ¯±Û¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü3ËÜ¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢CTBÃæ»³¤ÈWTBÈÓÀô¤Î2Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¡£²ÏÂ¼¼ç¾¤Ï¡ÖÅìÊ¡²¬¤«¤é3ËÜ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤Î·ë²Ì¡Ê2²óÀï¿Ê½Ð¡Ë¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÇ¯±Û¤·¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂçÀª¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¹»Ä¹¤ò´Þ¤à¶µ°÷¤é³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤¬Íè¾ì¡£ÆÀÅÀ¤ÎÅÙ¤Ë±þ±ç²Î¡Öº°ÊË¤Î¶õ¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£²ÏÂ¼¼ç¾¤Ï¡Ö±þ±ç¤ÇµÕ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÅª¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê±þ±ç¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤ÏÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£²ÏÂ¼¼ç¾¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¿Í¤Î3Ç¯À¸¤ÏÁáÂç¤Ç¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¼ç¾¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÂç³Ø¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î²Ö±à¤ò·Ð¸³¤·¤¿CTBÃæ»³¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÉÔÂ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¡£¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿3Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Î»Ù¤¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£