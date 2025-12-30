¡Ú¥ì¥³Âç¡Û¡ÖµÈÊó¤¬ÆÏ¤¤¤ÆÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¡×»³ÆâØª²ð¤¬ºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡¡¤³¤ó¿È¤Î¥®¥ã¥°¤âÈäÏª
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
ºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¼õ¾Þ¤Î±é²Î²Î¼ê»³ÆâØª²ð¡Ê42¡Ë¤¬¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¶Ê¡Ö°Ç¤Ë¤´ÍÑ¿´¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡£±¦¸ª¤Ë±©º¬¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö25¼þÇ¯¡¢º£Ç¯¤ÏÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ÈÇò¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ÎµÈÊó¤¬ÆÏ¤¤¤ÆÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤ÏÆ±¶¿¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÂçÊÑ¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î°áÁõ¡¢¤¤¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤È¤³¤ó¿È¤Î¥®¥ã¥°¤âÈô¤Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Î²Î¥á¥í¤òÈäÏª¸å¡¢¡Ö¥ì¥³Âç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Èº²¤Î¶«¤Ó¤«¤é¡¢ÍÅ±ð¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£