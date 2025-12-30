¸½Ìò´Ç¸î»Õ¥°¥é¥É¥ë¡¢¥Ö¥é¤Ò¤â³°¤·¤Æ¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤ÊÈþ¥Ð¥¹¥È¡Ö¹õ¥Ó¥¥Ë¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×
¸½Ìò´Ç¸î»Õ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÅíÎ¤¤ì¤¢¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹õ¥Ó¥¥Ë¿åÃå¤ä¥°¥ì¡¼¤Î²¼Ãå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
´Ç¸î»Õ¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¥é¥¸¥ªMC¤âÌ³¤á¤ëÂ¿Ë»¤Ê¥°¥é¥É¥ë¡£º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüÄø¤ò¹ðÃÎ¤·¡Ö¹õ¥Ó¥¥Ë¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë°ì¸À¤âÅº¤¨¤¿¡£¶»¤ÎÃ«´Ö¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¹õ¥Ó¥¥Ë¤ä¡¢¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ÎÉ³¡Ê¤Ò¤â¡Ë¤ò³°¤·¤«¤±¡¢ÆÃÂç¥Ð¥¹¥È¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÇº»¦¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤âÈäÏª¡£
¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤À¤·¡×¡Ö¤º¤¤£¡¼¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£