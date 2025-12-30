FRUITS ZIPPER¡¢2Ç¯Ï¢Â³¡Ö¥ì¥³Âç¡×Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ÇÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¦BE:FIRST¡¦FRUITS ZIPPER¡Ö¥ì¥³Âç¡×¼õ¾Þ°ìÍ÷
FRUITS ZIPPER¤Ï¥Á¥å¡¼¥ë¤ä¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬¶ÊÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÆæ¤Î¼öÊ¸¡È¤Þ¤¹¤«¤ë¤Î¤æ¤¢ ¤Õ¤ë¤Õ¤ë¤ë¡É¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö°ÕÌ£¤Ï¶À¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¾§¤¨¤ë¤È¤¹¤Ã¤´¤¯¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¾ËÜ¤ËÂ¥¤µ¤ì¤¿°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè65²ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿FRUITS ZIPPER¤Ï¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤òÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¶õµ¤¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¤³¤ó¤À¡£
Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ï¶ÊÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÆæ¤Î¼öÊ¸¡È¤Þ¤¹¤«¤ë¤Î¤æ¤¢ ¤Õ¤ë¤Õ¤ë¤ë¡É¤ä¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï6000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¦BE:FIRST¡¦FRUITS ZIPPER¡Ö¥ì¥³Âç¡×¼õ¾Þ°ìÍ÷
¢¡FRUITS ZIPPER¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤òÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
FRUITS ZIPPER¤Ï¥Á¥å¡¼¥ë¤ä¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬¶ÊÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÆæ¤Î¼öÊ¸¡È¤Þ¤¹¤«¤ë¤Î¤æ¤¢ ¤Õ¤ë¤Õ¤ë¤ë¡É¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö°ÕÌ£¤Ï¶À¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¾§¤¨¤ë¤È¤¹¤Ã¤´¤¯¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾¾ËÜ¤ËÂ¥¤µ¤ì¤¿°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ï¶ÊÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÆæ¤Î¼öÊ¸¡È¤Þ¤¹¤«¤ë¤Î¤æ¤¢ ¤Õ¤ë¤Õ¤ë¤ë¡É¤ä¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï6000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û