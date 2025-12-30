ANNEBRA¤Î¥Û¥ê¥Çー¤ËÎø¤¹¤ë♡Velvet sin¤Ç³ð¤¨¤ëìÔÂô¥¦¥£¥ó¥¿ー¥é¥ó¥¸¥§¥êー
¤³¤ÎÅßÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ANNEBRA¤ÎWINTER COLLECTION¡ÖVelvet sin¡×¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿²¹¤â¤ê¤È´±Ç½Åª¤Ê¥àー¥É¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¿¼¤¤Ìë¤ò»×¤ï¤»¤ëBLACK¤È¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤òÊü¤ÄRED¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£²¼Ãå¤«¤é¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Þ¤ÇÂ·¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹♡
Èþ¶»¤È²÷Å¬¤µ¤ò³ð¤¨¤ë¥Ö¥é
¥Ö¥é¥¸¥ãー¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤ÊÈþ¶»¤ò±é½Ð¤¹¤ë3/4¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤Î¥Ö¥é¥ì¥Ã¥È¤Î2¥¿¥¤¥×¡£
Velvet Sin¥Ù¥í¥¢¡ß¥ìー¥¹¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ö¥é¥¸¥ãー¤Ï¡¢¥Ù¥í¥¢¤Î¸÷Âô¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥ìー¥¹¤¬¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï6,820±ß¡¢Å¸³«¥«¥éー¤ÏBLACK¡¢RED¡£
Velvet Sin¥Ù¥í¥¢¡ß¥ìー¥¹4WAY¥Ð¥Ã¥¯¥¯¥í¥¹¥Ö¥é¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÇØÃæ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç7,260±ß¡£¤³¤Á¤é¤â¥«¥éー¤ÏBLACK¡¢RED¤Ç¤¹¡£
¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¥¸¥§¥êーAWARDÈ¯É½¡ªµ±¤¯¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¿¤Á¤ò¤´¾Ò²ð♡
ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ë±Ç¤¨¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー
Åß¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹ー¥Ä¤È¥Ù¥Óー¥Éー¥ë¡£
Velvet Sin¥Ù¥í¥¢¡ß¥ìー¥¹¥Ü¥Ç¥£ー¥¹ー¥Ä/¥Æ¥Ç¥£¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤È¥Õ¥íー¥é¥ë¥ìー¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç12,980±ß¡£
Velvet Sin¥Ù¥í¥¢¡ß¥ìー¥¹¥Ù¥Óー¥Éー¥ë&¥·¥çー¥Ä¤âÆ±²Á³Ê¤Î12,980±ß¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âBLACK¡¢RED¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥Û¥ê¥Çー¤ÎÌë¤ò¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤â¥®¥Õ¥È¤â³Ê¾å¤²
¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤È¾®Êª¤â½¼¼Â¡£Velvet Sin¥Ù¥í¥¢¡ß¥ìー¥¹¥Ê¥¤¥È¥¦¥§¥¢¤Ï17,820±ß¡¢Velvet Sin¥Ù¥í¥¢¡ß¥ìー¥¹¥¬¥¦¥ó¤Ï14,080±ß¤Ç¡¢È©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼Á´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥Ä¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ªー¥×¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥çー¥Ä¤¬2,970±ß¡¢¥µ¥¤¥É¥ê¥Ü¥ó¥ìー¥¹¥½¥ó¥°¤¬2,750±ß¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Velvet Sin¥Ù¥í¥¢¡ß¥ìー¥¹¥¬ー¥¿ー¥Ù¥ë¥È¤Ï5,280±ß¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¬ー¥¿ー¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ï3,850±ß¡£¤¹¤Ù¤ÆBLACK¡¢RED¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
Velvet sin¤Ç·Þ¤¨¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¥Û¥ê¥Çー
¥Ù¥í¥¢¤Î²¹¤â¤ê¤È¥ìー¥¹¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ÖVelvet sin¡×¤Ï¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤ËÀÅ¤«¤Ê¹âÍÈ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤ä¾®Êª¤Þ¤ÇÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÆÃÊÌ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BLACK¤ÈRED¤¬ÉÁ¤¯¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¤½¤Ã¤È°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º♡¤³¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ANNEBRA¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£