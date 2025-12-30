²Á³Ê391Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡È¥ß¥Ë¡É¥é¥ó¥¯¥ë!?¡×¤Ê¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡È¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¡É¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ´ÝÌÜ¡õ¥¿¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥¤¥¤¡È¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¡É¡Ö70YO.70¡×»ÅÍÍ¤È¤Ï
±Ä¶È¼Ö¤¬¡Ö´ÝÌÜ¡×¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤Ë·ãÊÑ!?
¡¡Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ¢¤Ð¤ó²°¡×¤Ï¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤°ìÂæ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¥È¥è¥¿¤Î¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡È¥ß¥Ë¡É¥é¥ó¥¯¥ë!?¡×¤Ê¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡È¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê33Ëç¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡Ê¥é¥ó¥¯¥ë70¡Ë¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È¢¤Ð¤ó²°¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö70YO.70 DESTOROYER¡Ê¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1984Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¤½¤Î´ðËÜÀß·×¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÀ¸»º¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëËÜ³Ê¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼4WD¡£¡ÖºÆ¡¹ÈÎ¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌµ¹ü¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2002Ç¯¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¡£¹â¤¤ÀÑºÜÇ½ÎÏ¤ÈÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤ÎÁÇÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢°¦¹¥²È¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÆ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥é¥ó¥¯¥ë70¤ÎDNA¤òÃíÆþ¤·¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¦ÍÑ¼ÖÁ³¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´é¤Ä¤¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢¥é¥ó¥¯¥ë70¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö´ÝÌÜ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡×¤òÂçÃÀ¤Ë°Ü¿¢¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥ì¥ó¥º¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤«¤Ä¹ÅÇÉ¤Ê»Í¶î¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤ÏÂç·¿¤Î¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥É¥Æ¥ì¡¼¥ó¥¿¥¤¥ä¤È14¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÍú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÓÌî¤¬»÷¹ç¤¦¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¤Þ¤¿¡¢³°´Ñ¤ÎÇ÷ÎÏ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¼ÖÆâ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë³×Ä¥¤êÄ´¤ÎÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¹Âç¤Ê¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¹õ¤ÎÌÚÌÜÄ´¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òºî¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Î°Â¤Ã¤Ý¤µ¤ò´°Á´¤ËÊ§¿¡¡£Í·¤ÓÆ»¶ñ¤òËþºÜ¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Âç¿Í¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î70YO.70 DESTOROYER¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ë¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢½ôÈñÍÑ¹þ¤ß¤Ç391Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ÂÍÑÀ¤È¡¢Æ´¤ì¤Î¥é¥ó¥¯¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤¦°ìÂæ¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£