¡ã¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡äÃ¶Æá¤ÎÉ÷Â¯ÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¡ª»ä¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Î¥º§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©

·ëº§À¸³è¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤ÈÉ×ÉØ¤Î´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÎ¥º§¡×¤Î2Ê¸»ú¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉ÷Â¯ÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¤·¡¢Î¥º§¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤«¤éÇº¤ßÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢É×ÉØÃç¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À»ä¤¬µñÈÝ¤«¤é¤Î¥ì¥¹¤Ê¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Ã¶Æá¤¬¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿²ó¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤²ó¿ô¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥º§°Æ·ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù
¡ÖÉ÷Â¯¤Ï°ìÅÙ¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â
¡Ø·ëº§¤·¤¿¤é½÷Í·¤Ó¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤è¡£1²ó¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¤Ê¤ó¤À¡¢ÊÌ¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ·ÚÊÎ¤¹¤ë¡Ù
¡ØÎ¥º§¤Ç¤¤ë¤Ê¤éÎ¥º§¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡£µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÃ¶Æá¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁê±þ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢µÕ¤ËÎ¥º§¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÀÉÂ¤È¤«¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥È¥¤¥ì¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ã¶Æá¤È¤Ï¤ª¤µ¤é¤Ð¤·¤¿¤¤¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¡ÖÉ÷Â¯ÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¿Ò¤Í¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£¤¤¤¯¤é¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÀÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢À¸ÍýÅª¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿1²ó¤À¤±¤Ê¤éµ¤¤ÎÌÂ¤¤¤È¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô²ó¤È¤â¤Ê¤ë¤ÈÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤·¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÏÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö»ä¤Ê¤é1²ó¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¡×¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ý¤Ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷Â¯¤¬Éâµ¤¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢É÷Â¯¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÉÔ°ìÃ×¤ä»Ò¤É¤â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÎÉÔ°Â¡¢À¸ÍýÅª¤Êµ¤»ý¤Á°¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ê¤éÉ÷Â¯ÍøÍÑ¤Ïµö¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡ØÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø²ÈÄíÆâÊÌµï¤·¤ÆATM¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡£¶â¤Ï¼è¤ë¤±¤ÉÃ¶Æá¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎ¥º§¡Ù
¡ØÉÔÎÑ¤Ê¤éµö¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢É÷Â¯¤Ê¤éÆóÅÙ¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÇÍÍ»Ò¸«¤¹¤ë¤«¤â¡£ÀµÄ¾µ¤»ý¤Á°¤¤¤·¡¢º£¸å¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤â¤Á¤í¤óÉÂ±¡¤Ë¸¡ºº¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù
Î¥º§È¿ÂÐÇÉ¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬·ÐºÑÅª¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Î¥º§¤·¤¿¤¤°Õ»×¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÃ¶Æá¤µ¤ó¤ò²È¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸«¤Ê¤·¡¢½Í¡¹¤È²ÈÄíÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÆóÅÙ¤ÈÉ÷Â¯¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÉ×ÉØÃç¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
É÷Â¯¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹ÌäÂê¤òÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤
¡ØÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢µñÈÝ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡Ù
¡ØÀ¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ï¥Ä¥é¤¤¡£É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤ÆÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤µ¤»¤ë¡£¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¤ª¸ß¤¤¤ÎÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æº£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¥Ï¥Ã¥¥ê·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤³¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤·Â³¤±¤ë¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø¡Ö»ä¤¬µñÈÝ¤«¤é¤Î¥ì¥¹¤Ê¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¥ì¥¹¤ÎÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£Î¥º§°Æ·ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉ÷Â¯¤Ï·ù¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡¡¤È¤³¤È¤óÏÃ¤·¹ç¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡Ù
°ìÊý¤Ç¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤óÂ¦¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬É÷Â¯ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬µñÈÝ¤¹¤ë¤Ê¤éÉ÷Â¯¤òµö¤¹¤Ù¤¤À¤·¡¢É÷Â¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤È¤¤¤¦¤Ê¤éµñÈÝ¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖºÊ¤¬Ã¶Æá¤ÎÀÍß¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹ÌäÂê¤ÈÉ÷Â¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆó¶Ë¤ÎµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ÏÉ×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¤òµñÈÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÉ÷Â¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÉ÷Â¯¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î´õË¾¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î´õË¾¡¢²ÈÂ²¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡