¡ÖÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¡×Å·¾ë»³¤Ç40Âå½÷À¤¬ÁøÆñ Ã±ÆÈÅÐ»³Ãæ¡Ä¼«¤éµß½õÍ×ÀÁ¡áÀÅ²¬¸©·Ù
12·î30ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î°ËÆ¦È¾Åç¤Ë¤¢¤ëÅ·¾ë»³¤òÅÐ»³Ãæ¤Î½÷À¤¬ÁøÆñ¤·¡¢¼«¤é¾ÃËÉ¤Ëµß½õÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁøÆñ¤·¤¿¤Î¤Ï40Âå¤Î½÷À¤Ç¡¢30Æü¸á¸å5»þº¢¡¢½÷À¤«¤é¡ÖÈ¬ÃúÃÓ¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÓÃæ¤Ç¸ÍÄÍÆ½ÉÕ¶á¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÃ±ÆÈÅÐ»³Ãæ¤Ç¡¢³êÍî¤Ë¤è¤ê±¦Â¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡ÖÁõÈ÷¤äÂÎÄ´¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¡¢Å·¸õ¤ä¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£