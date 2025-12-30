¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛM!LKÁ¾Ìî½ØÂÀ¡¢Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÊì¤Ø¿Æ¹§¹Ô¡Ö¥ì¥³Âç¤Ç¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎM¡ªLK¤Ï¡¢Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô26²¯²ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¶ÊÃæ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬Î®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡Ê23¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¿Æ¹§¹Ô¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ë»ØÎØ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¹ï°õ¤·¤Æ¡¢¡ØShunta¡Ù¤ÈÆþ¤ì¤¿¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ß!¤ë¤¡¼¤º¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¥ì¥³Âç¤Ç¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¡¢¡Ö¡ôÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥È¥ì¥ó¥É2°Ì¤Ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤¬¿ôÂ¿¤¯³È»¶¤µ¤ì¡¢¡ÖM!LK¤ËÂç¾Þ¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¼µ·¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£