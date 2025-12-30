ILLIT¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡õÀî¸ý½ÕÆà¤Ë¥À¥ó¥¹¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼ ¿·¿Í¾Þ¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¡Ö¥ì¥³Âç¡×½Ð±é¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖAlmond Chocolate¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê
¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¡¢SEKAI NO OWARI¤ÎNakajin¤¬À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡ÖAlmond Chocolate¡×¡£±Ç²è¡Ö´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤êÎß·×ºÆÀ¸¿ô5000Ëü²óÄ¶¤¨¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ILLIT¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ä¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£IROHA¡Ê¥¤¥í¥Ï¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Çºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÂ·¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ILLIT¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡õÀî¸ý½ÕÆà¤Ë¥À¥ó¥¹¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
