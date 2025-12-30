M!LK¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤ÇÄÏ¤ó¤À¡Ö¥ì¥³Âç¡×Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ »äÀ¸³è¤Ç¤Î¡È¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¤Ê¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡ÖÊì¿Æ¤Ë»ØÎØ¤ò¡Ä¡×¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊì¿Æ¤Ë¡È¹ï°õÆþ¤ê¡É»ØÎØ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿M!LK¥á¥ó¥Ð¡¼
¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿M!LK¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¼Â´¶¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿º´ÌîÍ¦ÅÍ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÁ¾Ìî¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡È¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¤Ê¤³¤È¤¬¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿Á¾Ìî½ØÂÀ¤Ï¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ë»ØÎØ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÃæ¤Ë¹ï°õ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ÊÊì¤Ë¡Ë¡Ø¹ï°õ¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØShunta Love¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥³Âç¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤äÀî¸ý½ÕÆà¤¬¡È¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ï¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡M!LKÁ¾Ìî½ØÂÀ¡¢Êì¿Æ¤Ë»ØÎØ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
