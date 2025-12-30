¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿§µ¤¡×ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎÈþÊ¢¶Ú¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡Ä¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö´¨¤¹¤®¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤ÏÆâ½ï¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢ÃÝÆâ¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£å£ô£æ£ì£é£ø±Ç²è¡Ö£±£°£Ä£Á£Î£Ã£Å¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÊ£¿ôËç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Á°³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ä¤«¤é¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÈþÊ¢¶Ú¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤ÇÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿§µ¤¡¢¡¢¤ä¤Ð¤Ã¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÄ»È©¡×¡Ö¤â¤¦À¤³¦°ì¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤ÆËÜÅöÀ¨¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£