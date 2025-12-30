¡ØRed Dead Redemption 2¡Ù¤È¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡ÖUnshaken¡×¹Í¡§¥²ー¥à¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö°Ëâ¤Î¥Ñ¥¤¡×¤È¡ÖìÞºá¡×¤ò½ä¤ëÀ¤³¦
¡¡2025Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¹Æ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢D'Angelo¡Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡ØRDR¡Ù¡ØRDR2¡Ù¥×¥ì¥¤²èÌÌ¡Ë
¡¡1974Ç¯¤Ë¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É¤ÎÆîÉô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ï¡¢1995Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBrown Sugar¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò½Ö¤¯´Ö¤ËÌ¥Î»¤·¡¢2000Ç¯¤Î¡ØVoodoo¡Ù¡¢2014Ç¯¤Î¡ØBlack Messiah¡Ù¤ò´Þ¤á¤¿°µÅÝÅª¤«¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤ÊºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸½Âå¤Î²»³Ú¥·ー¥óÁ´ÂÎ¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ÏÀÂµî¤·¤¿¡£51ºÐ¤È¤¤¤¦Áá¤¹¤®¤ë»à¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Èá¤·¤ß¡¢ÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤ä¥¿¥¤¥éー¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥Õ¥êー¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½Âå¤Î¥·ー¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤â¿ôÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤«¤Î¥íー¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÝÄê¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ÈºÍÇ½¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢reddit¤äX¤È¤¤¤Ã¤¿SNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È²»³Ú¥·ー¥ó¤«¤é±ó¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥²ー¥à²ñ¼Ò¤äÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥Þー¤¿¤Á¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìËÜ¤Î¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤Ë¤¢¤ë¡£2018Ç¯¤ËRockstar Games¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØRed Dead Redemption 2¡Ù¤À¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖUnshaken¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢³Ë¿´Åª¤ÊÉôÊ¬¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ÏÈò¤±¤ë¤¬¡¢¡ØRed Dead Redemption¡Ù¤È¡ØRed Dead Redemption 2¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤¥×¥ì¥¤¤ÎÊý¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ë
¢£¡ØRDR¡Ù¤ò°¦¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬Â¨ÃÇ¤·¤¿¡¢¡Ö¥²ー¥à¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡ー
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¡ØRed Dead Redemption 2¡Ù¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØRed Dead Redemption¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§RDR /¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢Nintendo Switch 2¤ò´Þ¤à¸½À¤Âåµ¡ÈÇ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡£Rockstar Games¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖGrand Theft Auto¡×¡Ê¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ªー¥È¡Ë¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¸µ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½Âå¤òÉÁ¤¯¡ÖGTA¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¾Éô³«Âó»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢Ê¸ÌÀ¤Î»þÂå¤Ø¤È°Ü¤ê¤æ¤¯20À¤µª½éÆ¬¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖRDR¡×¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¤É¤Á¤é¤â¹Âç¤«¤ÄºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤È¡¢Á±°Ìä¤ï¤º¹¥¤ÊüÂê¤Ç¤¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖGTA¡×¤¬³è¶·¤ò¶Ë¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖRDR¡×¤âº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤â¤Þ¤¿¡¢¡ØRDR¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤¿¤ë¤ä¡¢Æ¿Ì¾¤Î¿ÍÊª¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤Î¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÀÚË¾¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£Rockstar Games¤¬¤³¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿¼Ìë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¸½¤ì¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇË×Æ¬¤·¤ÆÍ·¤ÓÂ³¤±¡¢¤¤¤Ä¤âÂç¤¤Ê´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡Ê³«È¯¼Ô¤¤¤ï¤¯¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÃ¯¤«¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ë¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Rockstar Games¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ËÆ±ºî¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¥Úー¥¹¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ï²Éºî¤Ê¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥²ー¥à¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿2018Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢Ìó14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBlack Messiah¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤é4Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ±ºî¤Î¥Ä¥¢ー¤â°ìÃÊÍî¤·¡¢ºÆ¤ÓÄÀÌÛ¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤¤³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¤½¤ì¤â¥²ー¥à¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥À¥á¸µ¤Ç¤Î°ÍÍê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À©ºî¤¬Ä¹°ú¤¡¢¼ýÏ¿¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ï¼Â¸½¤·¡¢¡ÖUnshaken¡×¤¬´°À®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶Ï¤«1½µ´Ö¤Û¤É¤·¤«¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥²ー¥à¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥Î¥ï¤â»²²Ã¤·¤¿¡ÊÍ¾ÃÌ¤À¤¬¡¢Æ±ºî¤Ë¤ÏNas¡¢Arca¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ª¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥ó¥È¥êー¤ÎºÆÄêµÁ¤ò·Ç¤²¤¿2024Ç¯¤Î¥Ó¥è¥ó¥»¡ØCOWBOY CARTER¡Ù¤è¤ê¤â6Ç¯Áá¤¯¡¢¥«¥ó¥È¥êー¡¿¥Ö¥ëー¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¥¦¥£¥êー¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤È¥ê¥¢¥Î¥ó¡¦¥®¥Ç¥ó¥º¤ÎÎ¾Ì¾¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¼«¿È¤âU2¡ØThe Joshua Tree¡Ù¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡Ë¡£
¡¡À©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Ï¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¼çÆ³¤Î¤â¤È¤Ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¼«¿È¤¬±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥É¤È¥·¥ê¥ë¡¦¥Í¥ô¥£¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¤Î¥°¥ëー¥ô¤ÇËþ¤Á¤¿¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ò´Þ¤àÀ©ºî¥Áー¥à¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Õ¥§¥ó¥Àー¡¦¥íー¥º¤ÎÈþ¤·¤¤²»¿§¤ä¡¢¥³ー¥é¥¹¤ò¹ª¤ß¤Ë½Å¤Í¡¢¡ÖUnshaken¡×¤ò´°À®¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£³Ú¶Ê¤¬´°À®¤·¤¿ºÝ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¡×¤È³«È¯¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2014Ç¯¤Î¡ØBlack Messiah¡Ù°Ê¹ß¤Ë¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬»Ä¤·¤¿²»¸»¤Ï¡¢¡ÖI Want You Forever¡×¡Ê2024Ç¯¡¢¥¸¥§¥¤¡¦Z¤È¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç±Ç²è¡Ø¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¯¥é¥ì¥ó¥¹ ±³¤Ä¤µßÀ¤¼ç¤Î¥¥»¥¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¡Ë¡¢¡ÖIbtihaj¡×¡Ê2019Ç¯¡¢¥é¥Ã¥Ñー¤ÎRapsody¤Î¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ»²²Ã¡Ë¡¢¡ÖUnshaken¡×¤Î3¶Ê¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»ö¼Â¤«¤é¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬¡ØRDR 2¡Ù¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖUnshaken¡×¤¬¥²ー¥à¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ØRDR2¡ÙÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´¶¾ð¤òºÇ¤âÆÍ¤Æ°¤«¤¹½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÉ¾²Á¤ò·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ï¡ØRDR¡Ù¤ò°¦¤·¤¿¤Î¤«
¡¡Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¼«¿È¤¬¡ØRDR¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬°ìÂÎ¡¢¤³¤Î¥²ー¥à¤Î²¿¤¬Èà¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡Àè¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡ÊÉ®¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤¿¸Â¤ê¡Ë¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¼«¿È¤¬¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿µÏ¿¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎ¾Êý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¿äÂ¬¤òÊÂ¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£¡ØRDR¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Èþ¤·¤¤¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤Î¹ÓÌî¤òÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤´¶³Ð¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£À¾Éô·à¤Î¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè±É¤¨¤À¡£¤½¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØRDR¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤È¡¢¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þー¥¹¥È¥ó¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ï¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ØRDR¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¥À¥Ã¥Á¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ê¥ó¥ÇÎ¨¤¤¤ë¥®¥ã¥ó¥°¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡Ê¥²ー¥à³«»Ï»þÅÀ¤Ç38ºÐ¡Ë¤¬¡¢Ï¢Ë®ÊÝ°Â´±¤Ë¼«¿È¤ÎºÊ¤È»Ò¤É¤â¤ò¿Í¼Á¤Ë¼è¤é¤ì¡¢²ÈÂ²¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¾å»Ê¤äÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ë¥®¥ã¥ó¥°¤Î»ÄÅÞ¤ò°ì¿Í»Ä¤é¤º»ÏËö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖºÇ¸å¤Î±ø¤ì»Å»ö¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï1911Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¥á¥¥·¥³¡£ÌµË¡¼Ô¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Ê¸ÌÀ¤Î»þÂå¤Ø¤È°Ü¤ê¤æ¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡ÖÌµË¡¼Ô¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ö²áµî¤Î°äÊª¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¤Î½Ð¼«¤Ï¾¯¡¹Ê£»¨¤À¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É°ÜÌ±¤ÎÇÀÉ×¤Ç¤¢¤ëÉã¤È¡¢¾«ÉØ¤À¤Ã¤¿Êì¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë»º¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÎ¾¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸É»ù±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¸Î¤ËÊüÏ²À¸³è¤òÂ³¤±¡¢12ºÐ¤Îº¢¤Ë¥À¥Ã¥Á¤Ë½¦¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤éÄ¹¤é¤¯¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òËÜÊª¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤Î°ì°÷¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¾«ÉØ¤Î¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¤È·ëº§¤·¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤ë»þ´ü¡×¤Ë¥®¥ã¥ó¥°¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·èÊÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÊÈ¾¤Ð¶¯À©Åª¤Ë¡ËÌµË¡¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤«¤éÂ¤òÀö¤¤¡¢»þÂå¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ã¼¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ê¥®¥ã¥ó¥°¤Î»ÄÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¤Ù¤·Á¤ËÀ¸¤Êý¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ØRDR¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÎäÅ°¤Ê»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ÎÃæÈ×¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³¤òË¬¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤òÃµ¤¹¡×¤¿¤á¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ìÀÚ¼êÃÊ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³Î¦·³¤ÈÈ¿Íð·³¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ëÆó¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸¢ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¡¢Íß¤Ë¤Þ¤ß¤ì¡¢È¿¹³¤¹¤ëÌ±´Ö¿Í¤Ëí´í°Ìµ¤¯½Æ¤ò¸þ¤±¤ë¡ÊºîÃæ¤Î¡Ë¥á¥¥·¥³Î¦·³¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤Ã¤ÆÆÈºÛ°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢È¿Íð·³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¡ÊÍµÊ¡¤Ê²È¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡ËÊ¿Ì±¤ò¤É¤³¤«²¼¤Ë¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤ËËÛÊü¤Ç¡¢È¿Íð¤òÎ¨¤¤¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î»Ñ¤Ë¿ì¤¤¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ë¿´¿ì¤¹¤ë¥ë¥¤ー¥¶¡¦¥Õ¥©¥ë¥È¥¥ー¥Ê¤È¤¤¤¦Ê¿Ì±¤Î½÷À¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÌ¿¤òÅê¤²Çä¤Ã¤Æ¤Ç¤â³×Ì¿¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢³×Ì¿·³¤Ë¤Ï¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¤ÏÃ¸¡¹¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢·³¿Í¤À¤í¤¦¤ÈÌ±´Ö¿Í¤À¤í¤¦¤È¡Ö»¦¤»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Áê¼ê¤ò¤¿¤À¤¿¤À»¦¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¾ï¤ËÆÞ¤ê¡¢¤É¤³¤«ÄüÇ°¤Ë¤â»÷¤¿°õ¾Ý¤òÊú¤«¤»¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÂç¶Ú¤Ï¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢³×Ì¿²È¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤½¤Î¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ï°ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¡ÖGTA¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤é¤·¤¤ÈéÆù¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶²¤é¤¯ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¤ÏÎ¦·³¤È³×Ì¿²È¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÆ±¾ð¤»¤º¡¢²áÅÙ¤Ë¸ªÆþ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò·ÚÊÎ¤ò¹þ¤á¤¿´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤À¤¬¡¢Í£°ì¡¢Æ±¾ð¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¿Ì±¤Î¥ë¥¤ー¥¶¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ë¥¤ー¥¶¤Ï¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¤È¤½¤Î»×ÁÛ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÊÈà¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ë¤¤¤Ä¤«¤Ï·ë¤Ð¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¿·ü¤±¤ÇÈ¿Íð·³¤Ë»²²Ã¤·¡¢Èà¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£¤À¤¬¡¢Åö¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¼«¿È¤Ï¥ë¥¤ー¥¶¤ÎÌ¾Á°¤¹¤é¥í¥¯¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥ë¥¤ー¥¶¤À¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¡Ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÂç¤¤Êµ¾À·¤ò·Ð¤Æ³×Ì¿¤¬À®½¢¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¤¬¥ë¥¤ー¥¶¤Î³èÌö¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¤½¤ÎÌ¾¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Èà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎ¦·³¤È¤µ¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆÈºÛ¤ÎÆ»¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡2000Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØVoodoo¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖDevil¡Çs Pie¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ÏÊª¼Á¼çµÁ¤äÍßË¾¤òµá¤á¤ÆÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤ä¶È³¦¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆ±¤¸¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ±Ë¦¡Ê¼ç¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤ò¡¢¡Ö°Ëâ¤Î¥Ñ¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÈæÓÈ¤ò¹ª¤ß¤ËÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤éÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈãÈ½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¼«¿È¤¬³À´Ö¸«¤»¤ë¡Ö¼å¤µ¡×¤È¡¢³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤Ë±²´¬¤¯º®ÆÙ¤È¤·¤¿¥°¥ëー¥ô¤Ç¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤¬»ý¤ÄÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤µ¤òÊ£»¨¤Ê¤Þ¤Þ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¦·³¤ÎÌÌ¡¹¤ä¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°Ëâ¤Î¥Ñ¥¤¡×¤òìÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖDevil¡Çs Pie¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ÆºÇ¤â´¶¾ð¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö°Ëâ¤Î¥Ñ¥¤¡×¤¬¶îÆ°¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÀÚ¤ì¤Î¥Ñ¥¤¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¶î¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¡Ö»ý¤¿¤¶¤ë¿Í¡¹¡×¤Ø¤È»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤À¡£
¡Ò°ìÀÚ¤ì¤Î°Ëâ¤Î¥Ñ¥¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¿¼ã¤¤½÷À¤¬¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¿ÈÂÎ¤òÇä¤ë¡¿¹õ¿Í¤¿¤Á¤¬¥¹¥È¥êー¥È¤Ç»¦¤·¹ç¤¦¡ÊFor a slice of the devil's pie / Little women in the streets sell her fuckin' body for a (For a slice of the devil's pie) / Ni**as killin' each other in the streets for (For a slice of the devil's pie)¡Ë¡Ó
¡¡¤½¤ì¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½Å¡¹Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é´°Á´¤ËÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¡¹¤Ï¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¯µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾å¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤¬¥Ñ¥¤¤òìÅ¤ê¡¢¥ë¥¤ー¥¶¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÊ¬¤±Á°¤¹¤é¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾ÃÈñ¤µ¤ì¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜÊÔ¤ÎÃæÈ×¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤Î¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¡ØRDR¡ÙÁ´ÂÎ¤¬ÆâÊñ¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Þ¼°¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¸¥ç¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢¥ë¥¤ー¥¶¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÖRedemption¢âìÞºá¡×¤È¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¡ØRDR¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°»ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢¤½¤Îºá¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ìÞºá¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¡Ö²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ëºá¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌµË¡¼Ô¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤â¡¢¡Ö°Ëâ¤Î¥Ñ¥¤¡×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤³¤Ë¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤Î¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ìÞºá¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤È°Õ»Ö¤ò·Ò¤°¤¿¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ï¤¿¤È¤¨¼«¿È¤ÎÌ¿¤òÅê¤²Çä¤Ã¤Æ¤Ç¤âÌòÌÜ¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÏºÆ¤Ó¹ÓÌî¤Ø¤ÈÇÏ¤òÁö¤é¤»¤ë¡£
¡¡¡ÖDevil¡Çs Pie¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ØVoodoo¡Ù¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖUntitled(How Does It Feel)¡×¤ÎMV¤Ï¡¢¡ÊÅö»þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎà¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡Ë¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Î»ý¤ÄÈó¥Þ¥Á¥º¥âÅª¤Ê´±Ç½À¤òÁ´ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÊËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¾Ü¤·¤¯¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢Í³²¤ÊÃËÀÀ¤ËÅ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃËÀÃæ¿´¤Î¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤ë½÷À¤Ë·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡Ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿´üÂÔ¤ò²áÅÙ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¡¢2000Ç¯ÂåÃæº¢¤Î¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ÏÌäÂê¹ÔÆ°¤¬Áê¼¡¤®¡¢´ö¤Ä¤«¤ÎÈÈºá¤òÈÈ¤¹¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÍßË¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Û¤É¤ÎºÍÇ½¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤«¤éÆ¨¤ì¡¢¤¿¤À¡ÖÊ¿²º¤Ë·Ý½Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¤¤«¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã±½ã¤Ê´«Á±Ä¨°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÏÄ¤Ê¹½Â¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤äÈá°¥¤òÃ¸¡¹¤È¡¢¤·¤«¤·Ç»Ì©¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ØRDR¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥Æー¥Þ¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤òÁ°¤Ë¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¥¢ー¥µー¡¦¥âー¥¬¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖUnshaken¡×
¡ÒÊ¹¤³¤¨¤¿¤Î¤ÏÍëÌÄ¤Î¹ì¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¿¤½¤ì¤È¤â·¯¤Îµ§¤ê¤À¤í¤¦¤«¡©¡¿¤â¤¦¤¦¤Þ¤¯»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¿¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬²¶¤ò¤³¤ÎÆ»¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤Î¤«¡ÊDid I hear a thunder? / Did I hear you pray? / I can't quite remember / Just what guided me this way, oh, oh¡Ë¡Ó¡Ê¡ÖUnshaken¡×¤è¤ê¡£É®¼ÔÌõ¡Ë
¡¡Á°ºî¤«¤éÌó8Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØRed Dead Redemption 2¡Ù¤Ï¡¢1899Ç¯¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢Á°ºî¡Ê12Ç¯¸å¡Ë¤ÎÁ°Æüëý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ç¥ó¤â¤Þ¤À¥À¥Ã¥Á¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¥®¥ã¥ó¥°¤ÎºÇ¸Å»²¤Ç¤¢¤ë¥¢ー¥µー¡¦¥âー¥¬¥ó¡Ê¥²ー¥à³«»Ï»þÅÀ¤Ç36ºÐ¡Ë¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØRDR2¡Ù¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤¬¡ÖÌµË¡¼Ô¤Î»þÂå¤¬½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµË¡¼Ô¤Î»þÂå¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃÂþÃæ¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Àè¤Û¤É¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á°ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¸¥ç¥ó¤ÏÀ¸¤Êý¤ò¡Ê¶¯À©Åª¤Ë¡ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Î©¾ì¤À¤¬¡¢¥¢ー¥µー¤Ï¥À¥Ã¥Á¤Î°Õ»Ö¤Î¤â¤È¤Ë¥®¥ã¥ó¥°¤òÎ¨¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÀ¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶ìÇº¤Ï¡¢Á°ºî¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥®¥ã¥ó¥°¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢ー¥µー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥À¥Ã¥Á¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¡Ö¶¯¼Ô¤«¤é¤Î¤ßÃ¥¤¤¡¢ÉÏ¤·¤¤¼Ô¤«¤é¤ÏÅð¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò¡¢¼«¿È¤Î¿®¾ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤Ï¥®¥ã¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃÀ¤Ê¶¯Åð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹âÍøÂß¤·¤ÎÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤ËÌ±´Ö¿Í¤ÎÁê¼ê¤ò¶¼¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤Ê¤É¡¢É¬¤º¤·¤âÀµ¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥á¥¢¥êー¡¦¥ê¥ó¥È¥ó¤È¤¤¤¦½÷À¤ÈÃç¤ò¿¼¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ïº§Ìó»ØÎØ¤òÁ÷¤ë¤Û¤É¤Ë¶¯¤¤·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¸¤Êý¤òÂ³¤±¤ë¼«¿È¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¢ー¥µー¤ÎÊý¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥À¥Ã¥Á¼«¿È¤â¡¢¤È¤¢¤ë¶¯ÅðºîÀï¤Î¼ºÇÔ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö»ä¤Ë¤Ï·×²è¤¬¤¢¤ë¡×¤Èëð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ù¡¹¤ËÊ¸ÌÀ¼Ò²ñ¤ÈË¡Î§¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¤Î¸¸ÁÛ¤òÊú¤¡¢¤µ¤é¤Ë¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¡¢¤â¤Ï¤ä¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥²ー¥à¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¼ê¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¸·¤·¤¤µ¤¸õ¤ÎÀã»³¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¿ôÌ¾¤Îµ¾À·¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Àã»³¤òÎ¥¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÌµË¡¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢ー¥µー¤ò´Þ¤àÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØRDR¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥ç¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¢ー¥µー¤â¤Þ¤¿¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤ÏÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¢ー¥µー¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ó¥°¤òÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÆ³¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥À¥Ã¥Á¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤ò¶»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥¢ー¥µー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¿®¾ò¤Ë¤âÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥¢ー¥µー¤â¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö²áµî¤Î¹ÔÆ°¤Î¥Ä¥±¡×¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢·èÃÇ¤Î»þ¤¬´Ö¶á¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÎÌµË¡¼Ô¡×¤È¤·¤Æ»´¤á¤Ë»à¤Ì¤Î¤«¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤Î¤«¡£¡ØRDR2¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆóÂò¡È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡É¡¢¤à¤·¤í¤½¤¦¤·¤¿ÁªÂò»è¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤½¤Î¤â¤Î¤ä¡¢º£¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¿®Ç°¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¾Ç¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤â¤¬¤Â³¤±¤ë°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤â¤¬¤¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¥¢ー¥µー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ãìÞºá¡ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤¬¡ÖRedemption¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿2018Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¡£2012Ç¯¤Î¥È¥ì¥¤¥Ü¥ó¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¼Í»¦»ö·ï¤È2014Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¼Í»¦»ö·ï¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥º¡¦¥Þ¥¿ー¤ÎÆ°¤¡¢2017Ç¯¤Î¥Ïー¥ô¥§¥¤¡¦¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÈ¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿#MeToo¤ÎÎ®¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¡£Ê¬ÃÇ¤¬µÞÂ®¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡Ê¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBlack Messiah¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤ÎÆ°¤¤Ï¿§Ç»¤¯Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖThe Charade¡×¤Ç¤Ï¡¢½Å¸ü¤«¤Ä¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²»Áü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ï¡Ò»ä¤¿¤Á¤ÏÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤± / ¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Á¥çー¥¯¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ß¡ÊAll we wanted was a chance to talk / 'Stead we only got outlined in chalk¡Ë¡Ó¤È²Î¤¤¡¢Æ±»þ´ü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥µ¥¿¥Çー¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥çー¥¯¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¾å¤ÇÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò·Ç¤²¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÄÉÅé¤ÎÇ°¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥²ー¥à¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëº¢¡¢¥¢ー¥µー¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÌµË¡¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥®¥ã¥ó¥°¤ÎÌÌ¡¹¤È½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ç¤ë¡£¿È¤â¿´¤â´°Á´¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ø¤È¤¿¤ÀÇÏ¤òÁö¤é¤»¤ë¥¢ー¥µー¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ÎÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢¹·¤ë´¶¾ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊü½Ð¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ã¥¦¥È¡¢¤É¤³¤«âÔÁÛÅª¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ô¥¢¥Î¤ä¥®¥¿ー¤Î²»¿§¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ò»ä¤Ï¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤º¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¿¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤¬Êø²õ¤ò·Þ¤¨¤ë¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¿ÍÉ¤ë¤°¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Î©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¿¤³¤ÎÊø¤ì¤æ¤¯À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡ÊMay I stand unshaken (May I) / Amid, amidst the crash of the world / May I stand unshaken / Amid, amidst the crash of the world¡Ë¡Ó¡Ê¡ÖUnshaken¡×¤è¤ê¡£É®¼ÔÌõ¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯À¤³¦¤òÁ°¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¿®Ç°¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡¢º£¤Ë¤âÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀÈ¤µ¤È¶¯¤µ¤òÆ±»þ¤ËÆâÊñ¤·¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢1899Ç¯¤È2018Ç¯¡¢Æó¤Ä¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¥¢¥á¥ê¥«¡×¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖìÞºá¡×¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¥Ð¥È¥ó¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡¡¡ØRDR2¡Ù¤Î½ªÈ×¡¢¿ë¤Ë¥®¥ã¥ó¥°¤ÎÊø²õ¤Ï·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ã¤·¤¤ÆâÉôÊ¬Îö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥¢ー¥µー¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¤Ë´¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¥®¥ã¥ó¥°¤Ë½¦¤ï¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¾¡µ¤¤Ê¾Þ¶â²Ô¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥¤¥Ç¥£¡¦¥¢¥É¥éー¡¢¹õ¿Í¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¶µ¤¨¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤¤ë¥Á¥ãー¥ë¥º¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì¥¢ー¥µー¤ËÌ¤Íè¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢ー¥µー¤ÈÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö¤â¤¬¤¡×¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØRDR2¡Ù¤¬¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°¡×ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥À¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¶ー¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤ÆRockstar Games¤òÀßÎ©¤·¡¢¡ÖGTA¡×¥·¥êー¥º¤òºî¤ê¾å¤²¤¿Ãæ¿´¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¤Ï¡¢Æ±ºî¤òºÇ¸å¤Ë²ñ¼Ò¤òµî¤ê¡¢Absurd Ventures¤È¤¤¤¦¿·²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¡ØRDR2¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡ÖGTA¡×¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ä¤¬¤ÆÆ±¥·¥êー¥º¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¸ùºá¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸å¿Ê¤ËÁÛ¤¤¤òÂ÷¤·¤ÆÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡¢¥À¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é7Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ªー¥È VI¡Ù¤ÏÆóÅÙÌÜ¤ÎÈ¯Çä±ä´ü¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Á°ºî¤È¤Ê¤ë¡ØV¡Ù¤«¤é¡¢Ìó13Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿·ºî¤¬½Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥«¥Ê¥À¤Î½¾¶È°÷31Ì¾¤¬Rockstar Games¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÁÈ¹ç¤Ä¤Ö¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¸µ½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë¹³µÄ³èÆ°¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢BBC¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¸µ¥·¥Ë¥¢¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤Î¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥¬ー¥é¥ó¥É»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¥²ー¥à¶È³¦¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤Ã¤È³§¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¡¡¡Ö°Ëâ¤Î¥Ñ¥¤¡×¤Ï¡¢º£¤â¤Þ¤À¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£2025Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ï¤â¤Ï¤ä¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¹¤é¤â¡ØHALO¡Ù¤ä¡ØPokémon¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤ä¡¢¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ä¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«ー¥Ú¥ó¥¿ー¤Î³Ú¶Ê¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¤ÏÊ¸²½ÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ë³Ê¹¥¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¡ÖRed Dead Redemption¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥³¥ì¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÈóÆñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÊÁ°½Ò¤Î¡Ø2¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë½ªÈ×¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÉØ¿Í»²À¯¸¢¤Î³èÆ°²È¤ò½ä¤ëÉÁ¼Ì¤¬¤è¤¯¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÆ±¥·¥êー¥º¤¬2010Ç¯¤Î½éºî¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÃËÀ¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÀï¤¦½÷À¤ä¡¢Ç÷³²¤µ¤ìÅÚÃÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄñ¹³¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î»Ñ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ÎÈáÊó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥²ー¥Þー¤ä²»³Ú¹¥¤¤ËÈá¤·¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Èà¤¬¡ØBlack Messiah¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·Ý½Ñ¤òÄÉµá¤·¡¢¿·µì¤òÌä¤ï¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¡¢¶¯¤µ¤ÈÀÈ¤µ¤òÆâÊñ¤·¤¿Ç»Ì©¤Ê¥°¥ëー¥ô¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î»þÂå¤Ë¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿reddit¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖUnshaken¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¤¿¤ÀÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¡¢¸ÍÏÇ¤¤¡¢Èá¤·¤à¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ò»ä¤ÏÍÉ¤ë¤°¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Î©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤« / ¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬Êø²õ¤¹¤ë¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç (May I stand unshaken / Amid, amidst the crash of the world)¡Ó
¡¡¥Ð¥È¥ó¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤¿¤Á¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ì¿¤òÅÒ¤±¤Æ¤Ç¤âÅÏ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖìÞºá¡×¤À¤Ã¤¿¡£7Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢ー¥µー¡¦¥âー¥¬¥ó¤ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þー¥¹¥È¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ã¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¹â¤¯À¸¤Â³¤±¤ë¤À¤±¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¥Î¥¤Â¼¡Ë