TSMC¡¢2¥Ê¥ÎÎÌ»º³«»Ï¡¡¡Öµ»½Ñ¤ÇÀè¤ó¤¸¤ëÍ¥°ÌÀ¤ò³ÈÂç¡×¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬ºÇÀèÃ¼¤Î2¥Ê¥ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÎÌ»º¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö2¥Ê¥Î¤È¤½¤ì¤ËÇÉÀ¸¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÎÀïÎ¬¤ò°ú¤Â³¤¶¯²½¤·¡¢µ»½Ñ¤ÇÀè¤ó¤¸¤ëTSMC¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢¡Ö2¥Ê¥Îµ»½Ñ¤Ï·×²èÄÌ¤ê¡¢2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤ËÎÌ»º¤ò³«»Ï¤·¤¿¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2¥Ê¥Î¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤¬ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤ÎFab22¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï2¥Ê¥Îµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè1À¤Âå¥Ê¥Î¥·¡¼¥È¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á´¥×¥í¥»¥¹¥Î¡¼¥É¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÇ½¤È¾ÃÈñÅÅÎÏÌÌ¤Ç¤ÎÍøÅÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄ¥·úÃæ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
