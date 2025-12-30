¥ß¥»¥¹¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù3Ï¢ÇÆ¡ª¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×¤¬¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡ÙÂç¾Þ¤Ë·èÄê
Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¢¨¶ÊÌ¾ 50²»½ç
¡ÖAlmond Chocolate¡×ILLIT
¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×M!LK
¡Ö¤«¤¬¤ß¡×FRUITS ZIPPER
¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ-On The Way¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
¡ÖÎøÉ÷¡×´öÅÄ¤ê¤é
¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×Mrs. GREEN APPLE
¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×CANDY TUNE
¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×½ãÎõ
¡ÖÌ´Ãæ¡×BE:FIRST
(C)TBS
