Ãæ¹ñBYD¡¢º£Ç¯¤ÎEVÈÎÇä¤ÇÊÆ¥Æ¥¹¥é¤òÄÉ¤¤È´¤¯¸«¹þ¤ß¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢

Ê©RFI¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï29Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤¬2025Ç¯¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÈÎÇä¤ÇÊÆ¥Æ¥¹¥é¤òÄÉ¤¤È´¤¯¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¹¤ëAFPÄÌ¿®¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤âÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëBYD¤Ï11·îËö»þÅÀ¤Ç207ËüÂæ¤ÎEV¤òÈÎÇä¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ï9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë122ËüÂæ¤òÈÎÇä¤·¤¿¡£
BYD¤È¥Æ¥¹¥é¤Ï25Ç¯¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¶á¡¹È¯É½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥Æ¥¹¥é¤¬¥È¥Ã¥×¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤À¡£
¥Æ¥¹¥é¤Î9·î¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°²ûµ¿ÏÀ¼Ô¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬»Ù»ý¤·¤¿Ë¡°Æ¤Ë¤è¤ê½ªÎ»¤·¤¿EV¹ØÆþ¼Ô¸þ¤±¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤Î´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Î3¥«·î´Ö¤ÇÈÎÇäÂæ¿ô¤¬50ËüÂæ¶á¤¯¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¹¥é¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
¶âÍ»¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¼¡¤Î»ÍÈ¾´ü¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï44Ëü9000Âæ¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Ç¯ÄÌÇ¯¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ7¡¥7¡ó¸º¤ÎÌó165ËüÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢BYD¤¬11·îËö¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤·¤¿ÈÎÇä¿å½à¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¶ä¹Ô¤ÏÂè4»ÍÈ¾´ü¡Ê10¡Á12·î¡Ë¤Î¥Æ¥¹¥é¤ÎEVÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢40Ëü5000Âæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏËÌÊÆ¤È²¤½£¤ÇÌó3Ê¬¤Î1¸º¾¯¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï10Ê¬¤Î1¸º¾¯¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï25Ç¯9·îËö¤Ë7500¥É¥ë¡ÊÌó117Ëü±ß¡Ë¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¸å¡¢EV¼ûÍ×¤¬¶Ñ¹Õ¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÏºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶Ë±¦À¯¼£²È¤òÀ¯¼£Åª¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼çÍ×»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£BYD¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ´ë¶È¤ä²¤½£¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤È¤Î·ã¤·¤¤¶¥Áè¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥§¥É¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¤Î¥À¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ö¥¹»á¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤¬¡Ö26Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ë¼«Æ°±¿Å¾»þÂå¤Ë±Ô¤¯ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
BYD¤ÏµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤Ï»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤ËÉÒ´¶¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ê¼ý±×À¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¾ì¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ´ë¶È³ÊÉÕ¤±¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¸¥ó¡¦¥ä¥ó»á¤Ï¡¢BYD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖEV¤Î³¤³°À¸»ºÇ½ÎÏ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Àè¶î¼Ô¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë