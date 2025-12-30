Ãæ¹ñ½é¤Î¹ñ²Èµé¥¼¥íÃºÁÇ¥Ñ¡¼¥¯¤Î·úÀß¥ê¥¹¥È¤¬È¯É½
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ½é¤Î¹ñ²Èµé¥¼¥íÃºÁÇ¥Ñ¡¼¥¯·úÀß¥ê¥¹¥È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦Éô¤Î31¤Î¾Ê¡¦¼«¼£¶è¡¦Ä¾³í»Ô¤È¿·áÅÀ¸»º·úÀß½¸ÃÄ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËµÚ¤Ö52¥«½ê¤Ç¤¹¡£
»º¶ÈÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é52¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢Äã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¡¢Äã±øÀ÷¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶È·²¤ò¼ç¤Ë¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÁõÈ÷À½Â¤¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÁõÈ÷À½Â¤¡¢±é»»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ç¤Ï¡¢Âè1´ü¤Î¹ñ²Èµé¥¼¥íÃºÁÇ¥Ñ¡¼¥¯¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸»º³Û¤Ï3Ãû5400²¯¸µ¡ÊÌó80Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¼¥íÃºÁÇ¥Ñ¡¼¥¯¤Ï·×²è¡¢Àß·×¡¢µ»½Ñ¡¢´ÉÍý¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°èÆâ¤ÎÀ¸»º¤ÈÀ¸³è³èÆ°¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ð¤ò¡Ö¤Û¤Ü¥¼¥í¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÎÃ±°Ì¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌÅö¤¿¤ê¤ÎÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò10Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤Çºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤Ü¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¤«¤Ä¼«¤é´õË¾¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤·¤¿Ê¬¤ò¿¹ÎÓµÛ¼ýÎÌ¤Ê¤ÉÁê»¦¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ÇÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ð¼è°ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¼¥íÃºÁÇ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¹ñ²È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀáÌó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹¯±ðÊ¼Éû¼çÇ¤¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¼¥íÃºÁÇ¡Ù¤Ï¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¥°¥ê¡¼¥óÅÅÎÏ¤ÎÄ¾ÀÜ¶¡µë¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¥°¥ê¡¼¥óÅÅÎÏ¤ÎÄ¾ÀÜ¶¡µëÎ¨¤¬¥Ñ¡¼¥¯Á´ÂÎ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Î50¡ó¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿³ºº¤È¹ç³ÊÇ§Äê¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¹ñ²Èµé¤Î¥¼¥íÃºÁÇ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë