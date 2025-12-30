°ËÆ£Íö¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤ÇÉ×¡¦¿åÃ«Ë¤È13Ç¯¤Ö¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¶¦±éÊó¹ð¡¡¡ÖÎï¤·¤Î¡×½÷Í¥¤Èµ×¡¹ºÆ²ñ¡Ö¹¬¤»¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¡Ê70¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü2025¡×¤Ç¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏÇò¤¤¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö#¿åÃ«¤ÎË¤µ¤ó¡¡#µ×¡¹¤ÎÉ×ÉØ½Ð±é¡¡#¤Ê¤ó¤À¤«¥½¥ï¥½¥ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ï¡¢2013Ç¯7·î¤Î¡Ö½ÐÄ¥¡ªÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×°ÊÍèÌó13Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿åÃ«¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¤Ë½Ð±é¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×ÄÍÃÏÉð²í¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£¡Ö¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡Ù¼ýÏ¿»þ¤ËÏ²¼¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤Î³§¤µ¤ó¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎï¤·¤ÎÅ·³¤¤Î¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡¡Å·³¤¤µ¤ó¤È¤ÏÊÌ¡¹¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¤É¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖË¤µ¤ó¤È¤É¤ó¤ÊÏÃ¤·¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¢²¿¤È¥º¥é¥ê¤È¡ªÁÔ´Ñ¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡