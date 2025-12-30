²ÃÆ£»á¡¢¸µ¿¦°÷¤ÎÊè»²¤ê¡¡¡Ö¿¹Í§¡×Ê¸½ñ²þ¤¶¤óÌäÂê
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Áê¤¬30Æü¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¡Ö¿¹Í§³Ø±à¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºâÌ³¾Ê¤Î·èºÛÊ¸½ñ²þ¤¶¤ó¤ò¶ì¤Ë¼«»¦¤·¤¿¸µ¶áµ¦ºâÌ³¶É¿¦°÷ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê54¡Ë¡á¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ÎºÊ²í»Ò¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²ÃÆ£»á¤¬ºâÌ³Áê¤Ëºß¿¦Ãæ¡¢Æ±¾Ê¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢Ê¸½ñ¤Î³«¼¨¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²í»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÃÆ£»á¤Ï¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢²¬»³¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë½ÓÉ×¤µ¤ó¤ÎÊè¤òË¬¤ì¡¢40ÉÃ¤Û¤É¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£27Æü¤Ë²ÃÆ£»áÂ¦¤«¤é²í»Ò¤µ¤ó¤ËÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²í»Ò¤µ¤ó¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö³«¼¨¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÊÅö»þ¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡ËÀÐÇË¤µ¤ó¤È¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£