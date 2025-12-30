¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Û¸þ°æÈþÎë¡¡¶ì¤·¤¤1Ç¯¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï30Æü¡¢5ÆüÌÜ8¡Á10R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü11R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡¸þ°æÈþÎë¡Ê45¡á»³¸ý¡Ë¤Ï½àÍ¥¾¡Àï8R¤Ç³¤Ìî¤æ¤«¤ê¤Î·þ¤ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡£Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
º£Àá¤ÏÍ½Áª¤Ç½®·ô¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ï1²ó¤À¤±¡£½ÐÂ¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ·ø¼Â¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡ÖÁà½Ä¤â¤À¤±¤É¥Ú¥éÄ´À°¤Î¤ä¤êÊý¤È¤«¤ò¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬½Ð¤Ê¤¤¤·¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¡¢4·î12Æü¤Î¤È¤³¤Ê¤áG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç2019Ç¯7·î23Æü¤Î³÷·´ÃË½÷WÍ¥¾¡Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤âÁ´ÈÌ¤Ë¤ÏÊ¿Ä´¡£¼«¤é¤ò¼ê¸·¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¶ì¤·¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢³Ú¤·¤¯½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È½ÀÏÂ¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡11RÍ¥¾¡Àï¤Ï3¹æÄú¡£²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤Àè¹¶¤á¤Ç¼ã¶¹¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤à¡£