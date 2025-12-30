ÍÓÊ¸³Ø¡¢¥É¥é¥à¡¦¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤ÎÃ¦ÂàÈ¯É½¡ÖËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¡×º£¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤Ï·ÑÂ³Í½Äê
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÍÓÊ¸³Ø¡×¤¬30Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£24Ç¯5·î¤«¤éµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
È¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢(Dr¡¥)¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÍÓÊ¸³Ø¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¤Ïº£¸å¤â²»³Ú³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï±öÄÍ¥â¥¨¥«¤È²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ³èÆ°·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¯¥À¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Ë¸þ¤±¡Öº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅù¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
±öÄÍ¥â¥¨¥«¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÍÓÊ¸³Ø¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Èà¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÈþ¤·¤¤¥É¥é¥à¥Õ¥ì¡¼¥º¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Þ¤¿¥Õ¥¯¥À¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢»ä¤âÍÓÊ¸³Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤Î²»³Ú²È¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢¡ÍÓÊ¸³Ø¡Ê¤Ò¤Ä¤¸¤Ö¤ó¤¬¤¯¡Ë¡¡±öÄÍ¥â¥¨¥«¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¡Ë¡¢²ÏÀ¾¤æ¤ê¤«¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥é¥¹¡Ë¡¢¥Õ¥¯¥À¥Ò¥í¥¢¡Ê¥É¥é¥à¥¹¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡£11Ç¯¤Ë±öÄÍ¤¬5¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¡¢17Ç¯¤«¤é¸½ÂÎÀ©¤Ë¡£20Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢24Ç¯3·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤¬Áª¤Ö¡ÖCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ¡×¤Ç¡¢¿·¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±6·î¤Ë¤ÏÂæËÌ¤Ç½é¤Î³¤³°Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÇÌó1200ÀÊ¤¬Ìó3Ê¬¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¡£