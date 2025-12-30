°æ¾å¾°Ìï¡¢¥Ô¥«¥½KOÆ¨¤·¤¿¥ï¥±¡Ö¸ÌÀ¤Ê¿Ê²½¤À¡×¡¡ÊÆ»ØÅ¦¡¢ËÜ¿ÍÉÔËþ¤Î½ÐÍè¤Ç¸«¤¨¤¿ÊÑ²½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤ß¡¢3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤¿¤À¼«¿È¡¢2ÀïÏ¢Â³¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£KO¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï½é²ó¤«¤é¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤¿¥Ô¥«¥½¤Ë¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ö¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ìÅ¾¤·¤Æ2²ó¤ÏÌÔÎõ¤ÊÏ¢ÂÇ¡£º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£6²ó¤Ë¤Ï¥Ô¥«¥½¤Ë¥í¡¼¥×¤òÇØÉé¤ï¤»¤ÆÏ¢ÂÇ¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¸ú¤«¤»¤¿¤ê¤ÈÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤â¥¬¡¼¥É¤òÊø¤µ¤ºÈ¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤¬¡¢°æ¾å¤¬¤½¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£9²ó¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£12¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¾¡Íø¡£Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿ÈÁ´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¼Ô¶¨²ñ°÷¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¸¥Ã¥Æ¥ë»á¤À¡£¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÇÈ¾õ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤Îµ¤¼Á¤Î¿Ê²½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ô¥«¥½Áê¼ê¤Ë¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£¸å¡¢¤è¤ê¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÀï¤¦¾å¤Ç¤Ï¡¢¸ÌÀ¤Ê¿Ê²½¤À¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡KO¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Î¿Ê²½¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡ÖÈà¤Ïº£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤è¤êÇ¦ÂÑ¶¯¤¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¤È¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ë¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¡¢32ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢¤è¤ê¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÀï¤¦¤Ë¤Ï²æËý¤¬É¬Í×¤À¤È·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥Ô¥«¥½¤òKO¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Èà¤Îµ¤¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯5·î¤Ë¤Ï¡¢³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿Á°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤È¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÏÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥Ã¥Æ¥ë»á¤Ï¡Ö¥Ê¥«¥¿¥Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢Á°È¾¤Ë¤½¤ÎÇ¦ÂÑ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥Ê¥«¥¿¥Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éºÇ½é¤Î¿ô¥é¥¦¥ó¥É°Ê¹ß¤ËÀª¤¤¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ê¥«¥¿¥ËÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾¤Ï¾¯¤·¿ÉÊú¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎÀïË¡¤¬¤³¤³¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Î»ë³¦¤Ë¤Ï¡¢ÃæÃ«Àï¤ÎÀè¤Ë¤µ¤é¤Ë³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤Î5³¬µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥Ã¥Æ¥ë»á¤â¡Ö¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë³¬µé¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¼Á¤¬¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¤Í¡£Èà¤¬Éé¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤À¡×¤È¡¢¤è¤ê½Å¤¤³¬µé¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ÎÊÑ²½¤À¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
