µµÍüÏÂÌé¡¢¡ÈÂçÀèÇÚ¡ÉRockon Social Club¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¶Ã¤¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ç¤·¤¿¡×¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¤Ç¶¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµµÍüÏÂÌé¤È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Rockon Social Club¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Öµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿µµÍüÏÂÌé¤ÈRockon Social Club
Rockon Social Club¤¬9ÁÈ¤Î¡ÈSHOW MAN¡É¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤·¤¿½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤¬´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºæÀµ¾Ï¤È¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¡¢µµÍüÏÂÌé¤È¡Öµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¡¢µµÍü¤Ï¡¢Rockon Social Club¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ç¤·¤¿¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÀèÇÚÃæ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀè¤Û¤É¤ªÃã¤â°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²¬ËÜ·ò°ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ø³Ú¤·¤¯¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¡£°ì½ï¤Ë±ß¿Ø¤âÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¹â¶¶(ÏÂÌé)¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¾Ð´é¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ