¡ÖÀÖ¤ÏÇÉ¼ê¤À¤«¤é»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¢ª Äü¤á¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡ÚLEPSIM¡Û40¡¦50Âå¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
Á¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤Ç¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀÖ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¿·ºî¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÃæ¡£ÇÉ¼ê¤Ê¿§¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¡¢¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤éÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¤¤ì¤¤¤á¤Î¥¹¥«ー¥È¤ä¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤¬¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¾åÉÊ¤ÊÍÎÉþ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ëI¥é¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È¤Ç¤¤ì¤¤¸«¤¨
¡ÚLEPSIM¡Û¡ÖÇÛ¿§¥á¥íー¥Ë¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¡×\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¤¥¹¥«ー¥È¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤¥á¥íー¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÇÉ¼ê¸«¤¨¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¿§¤ÎÍÎÉþ¤ÏÈò¤±¤¬¤Á¤È¤¤¤¦Âç¿Í½÷À¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥´¥à»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¹õ¤ä¥°¥ìー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â¡¢¤¤ì¤¤¸«¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¡ý ´é¤Þ¤ï¤ê¤¬²Ú¤ä¤°ÀÖ¿§¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¡ÚLEPSIM¡Û¡Ö7¥²ー¥¸¥ê¥ÖV¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\6,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÀÖ¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÊV¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½Ä¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¤ì¤¤¤á¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¹õ¤ä¥°¥ìー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¡ý
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M