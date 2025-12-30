¡Úµð¿Í¡Û ÌçÏÆÀ¿¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂÇ¤Ä¤³¤È¡×£´Ç¯ÌÜÍèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ØÂÇ·âÎÏ¸þ¾å¤ò´ü¤¹
¡¡µð¿Í¡¦ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬£³£°Æü¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÌîµå¤·¤è¤¦¡ª¤«¤¤¡×¤Ç¾®Ãæ³ØÀ¸¤È¸òÎ®¤·¡¢Íèµ¨¤ÎµÕ½±¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡ÌçÏÆ¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¼Â±é»ØÆ³¤ÇÂÇ·â¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¡£È©´¨¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿À¼±ç¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÍ··â¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤ë¤â¡¢¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î£¸£±»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¡¢£´ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î¶ìÀï¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¡ÖÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÂÇ¤Ä¤³¤È¡×¡£º£¥ª¥Õ¤ÏÂÇ·âÎÏ¸þ¾å¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Äê°ÌÃÖ¤ò½ä¤Ã¤¿Áè¤¤¤Ï·ã¤·¤¤¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²£°ìÀþ¤Ç¡¢¤¤¤¤¶¥Áè¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Çò»æ¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÀµÆóÎÝ¼ê¤ÎµÈÀî¤Ï³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢ÆâÌî¤ÎÉÛ¿Ø¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢Í··â¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼é¤ì¤ëÌçÏÆ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ï¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Âç»û¥É¥ê¡¼¥à¥º¤ÎÎý½¬¤ËË¬Ìä¡£ÆàÎÉ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾®³ØÀ¸¤È¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤ÏµþÅÔ¡¦ÌÚÄÅÀî»Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢ÆàÎÉËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÁª¼ê¤È¸òÎ®¡£¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÂÇ·â¤ä¼éÈ÷¤Ê¤É¤Î½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîµå¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Î¥Ã¥¯¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Æ²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÌçÏÆ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤â¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£