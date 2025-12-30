¡Ú¥ì¥³Âç¡Û¥ß¥»¥¹¤¬¥Ð¥ó¥É½é3Ï¢ÇÆ¤Î²÷µó¡ª¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÇÂç¾Þ¡¡Âç¿¹¡ÖÂçµÁ¤òÀ¨¤¯¡Ä¡×¼ã°æ¡õÆ£ß·¡Ö´¶¼Õ¡×
¡¡¡ÖÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¼çºÅÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Ï2008¡¢09¡¢10Ç¯¤ÎEXILE°ÊÍè3ÁÈÌÜ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¡£
¡¡Âç¾Þ¼õ¾Þºî¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÏNHKÆÃÈÖ¡Ö18º×¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê±éÁÕ¤¬°õ¾ÝÅª¡£Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë³ëÆ£¤ä¿´¤Î¤à¤Ê¤·¤µ¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2²¯5000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙÇÛ¿®³Ú¶Ê¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£Á´¤Æ¤Î»ì¤È¶Ê¤ò1¿Í¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢ºòÇ¯¤Î5¥«·î¤ò¾å²ó¤ë6¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿·¶Ê¤òÈ¯É½¤·¡¢¤¦¤Á3ºî¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯1²¯²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬100²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤â½¼¼Â¡£7·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿²£ÉÍ¹Á¤Î»³²¼¤ÕÆ¬¤Ç¤Î¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌî³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ·×35Ëü¿Í°Ê¾å¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£10·î¤«¤é¼«¿È½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¡¢12¸ø±é¤Ç55Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·ëÀ®¤«¤é20Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º1¡ÊÂè1¶ÉÌÌ¡Ë¡×¡¢µÙ»ß´ü´Ö¤ò¶´¤ó¤Ç22Ç¯3·î¤«¤é25Ç¯Ãæ¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡ÊÂè2¶ÉÌÌ¡Ë¡×¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡ÊÂè3¶ÉÌÌ¡Ë¡×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£·ëÀ®Åö»þ¤Î½é´ü¾×Æ°¤È¥Õ¥§¡¼¥º2¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤ò¶»¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤È¿Ê¤à¡£
¡¡31Æü¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·½é¤á¤ÆÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤Î´°·ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥§¡¼¥º3¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡£¡Ê¹â¸¶¡¡½ÓÂÀ¡Ë
¡¡¢§¼ã°æÞæÅÍ¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§Æ£ß·ÎÃ²Í¡¡ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤¿¤À²»³Ú¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§Âç¿¹¸µµ®¡¡3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÂçµÁ¤òÀ¨¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢ËèÆüËèÆü¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£