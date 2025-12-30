ÂæÏÑ¡¢¹ñºÝÀþ¤Î·ç¹Ò¤Ê¤·¡¡¥ë¡¼¥ÈÊÑ¹¹¤ÇÂÐ±þ
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤Ï30Æü¡¢Æ±ÆüÀµ¸á¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å1»þ¡Ë¤Î»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¤Î·³»ö±é½¬¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñºÝÀþ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ±ûÄÌ¿®¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÄÌ¾ï¤È°ã¤¦¥ë¡¼¥È¤òÈô¤Ö¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¸òÄÌÉô¤Ï29Æü¡¢¹ñºÝÀþ¤ò30Æü¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë10Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï30Æü¤Ë¹ñºÝÀþ¤Î¹Ò¶õµ¡±ä¤Ù941µ¡¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¥ë¡¼¥ÈÊÑ¹¹¤äÃÙ±ä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂæÏÑËÜÅç¤ÈÎ¥Åç¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤Ï·ç¹Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£