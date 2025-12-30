º´Æ£ÛÙÎ¤¡¡¡È±ïµ¯¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¡É3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö±¿µ¤Çú¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¤¨¤é¤¤2¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤È¤ë¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«±ïµ¯¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¡¢¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤½¤¦¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤¿¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤À¤«ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤¿¤ê¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¤È¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡£¤¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´ö¤Ä¤â¤ÎÆü¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤·¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤Û¤¯¤Û¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤¿¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÇÏ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¤¤¤È¶î¤±²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤è¤Í¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ß¤«¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤â¤·¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢1·î3Æü¤Î¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¤Î½ê¤µ¤ó¤È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¤âÀ§Èó¤Ë¡×¤ÈÈÖÀë¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¼¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦2025¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¹ë²Ú¤Ç¤¹¡×¡Ö±¿µ¤Çú¾å¤¬¤ê¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¨¤é¤¤2¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤È¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£