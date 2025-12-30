¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã½£Æâ¤Ç¡ÈÅÅ·â°ÜÀÒ¡É¤Î²ÄÇ½À¡¡¥¸¥í¡¼¥Ê¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¼é¸î¿À¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë³ÍÆÀ¤ò²èºö¤«
¥¸¥í¡¼¥Ê¤¬¡¢FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤ò1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥í¡¼¥ó¤Ë¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ØSky Sports¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾¥¯¥é¥Ö´Ö¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Î¤è¤¦¤À¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¸¥í¡¼¥ÊÂ¦¤Ï¼é¸î¿À¤Î³ÍÆÀ¤òÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥óËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¹µ¤¨¤Ë²ó¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤à¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤µ¤¨´í¤¦¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤Î¿ÊÅ¸¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£