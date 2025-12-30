¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÇÂç¾Þ¡¡¥Ð¥ó¥É½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ç³Ð¸ç¡ÖÂçµÁ¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¸å5¡§30¡Ë¡£3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎMrs. GREEN APPLE¤¬¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Âç¿¹¸µµ®¡¢ÊÔ¶Ê¡§°ËÆ£¸¡¿Âç¿¹¸µµ®¡Ë¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÂç¾Þ³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥³Âç¥Ð¥ó¥É¤È°µ´¬¤Î±éÁÕ¤ò¸«¤»¤ëMrs. GREEN APPLE
¡¡°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬Âç¾Þ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢3¿Í¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿¼¡¹¤È°ìÎé¡£¼ã°æÞæÅÍ¤¬¡Ö10¼þÇ¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Â³¤±¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡Ö²»³Ú³èÆ°¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢Âç¿¹¸µµ®¤¬¡Ö3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÂçµÁ¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¿¿Ùõ¤Ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¡£2013Ç¯·ëÀ®¡£2015Ç¯7·î¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVariety¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯7·î8Æü¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º1´°·ë¡×¤òÈ¯É½¡£Ìó1Ç¯8¥ö·î¤Î³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯3·î¤Ë"¥Õ¥§¡¼¥º2³«Ëë"¤È¤·³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£23Ç¯12·î¡¢¡ØÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£25Ç¯3·î¡¢¡ØÂè39²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¡¢¡ØÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Ç¡¢¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡×¤Ï¡¢12¸ø±é¤Ç·×55Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Âç¿¹¸µµ®¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¸½ºßÃÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´ü´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£12·î26ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡Ù¤Î¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÆâÇä¾å109.1²¯±ß¤Ç2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ë¼«¿È¤¬µÏ¿¤·¤¿73.0²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢»Ë¾å½é¤Î100²¯±ßÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡ÖAlmond Chocolate¡ÊILLIT¡Ë¡×¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÊM!LK¡Ë¡×¡Ö¤«¤¬¤ß¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡×¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡×¡ÖÎøÉ÷¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë¡×¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡ÊCANDY TUNE¡Ë¡×¡ÖFun! Fun! Fun!¡Ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ë¡×¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ê½ãÎõ¡Ë¡×¡ÖÌ´Ãæ¡ÊBE:FIRST¡Ë¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥³Âç¥Ð¥ó¥É¤È°µ´¬¤Î±éÁÕ¤ò¸«¤»¤ëMrs. GREEN APPLE
¡¡°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬Âç¾Þ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢3¿Í¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿¼¡¹¤È°ìÎé¡£¼ã°æÞæÅÍ¤¬¡Ö10¼þÇ¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Â³¤±¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡Ö²»³Ú³èÆ°¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢Âç¿¹¸µµ®¤¬¡Ö3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÂçµÁ¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¿¿Ùõ¤Ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Âç¿¹¸µµ®¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¸½ºßÃÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´ü´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£12·î26ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡Ù¤Î¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÆâÇä¾å109.1²¯±ß¤Ç2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ë¼«¿È¤¬µÏ¿¤·¤¿73.0²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢»Ë¾å½é¤Î100²¯±ßÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡ÖAlmond Chocolate¡ÊILLIT¡Ë¡×¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÊM!LK¡Ë¡×¡Ö¤«¤¬¤ß¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡×¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡×¡ÖÎøÉ÷¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë¡×¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡ÊCANDY TUNE¡Ë¡×¡ÖFun! Fun! Fun!¡Ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ë¡×¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ê½ãÎõ¡Ë¡×¡ÖÌ´Ãæ¡ÊBE:FIRST¡Ë¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£