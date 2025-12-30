ÃæÀîæÆ»Ò¡¢¼Â¤ÏÄ¶ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ëº§¡ªÁÐ»Ò¤ÎÌ¿Ì¾¤â¤¸¤Ã¤¯¤êÁêÃÌ¡Ö¤¤¤¤Ì¾Á°¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼Â¤Ï¤¢¤ÎÄ¶ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ëº§¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡Ö»³ÅÄ¸ÞÏº¤ÈÃæÀîæÆ»Ò¤Î¡Ø¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹Z¡Ù¡×¤ÎÉüµ¢¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Æ°²è¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿Àê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡Á!1ÈÖ²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤½¤â¤½¤âÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥²¥Ã¥¿¡¼¥º¤ÎÀê¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤¬¹¥Å¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÌ¾Á°¤â¤¸¤Ã¤¯¤êÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÀî¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡È¤½¤ì¡¢º¾µ½»Õ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡É¤È¤«¡È²È½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡ÖÁÐ»Ò¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤ë¶Á¤¤Ç¡¢¤¤¤¤²è¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤Ì¾Á°¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÂç´¶¼Õ¤Ç¤¹!ÁÐ»Ò¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Î¤âÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£Ì¿¤Î²¸¿Í¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£