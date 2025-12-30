¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×º£¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ø¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¾®³ØÀ¸¡¦½Õ»Ò¤Ëµ¯¤¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤¤¤¸¤á¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¡²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤¤¤¸¤á¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡¡¥µ¥¥³¤Î¾ì¹ç¡Ù¡Ê¤µ¤ä¤±¤ó/KADOKAWA¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¡¢½Õ»Ò¤Î¤¤¤¸¤á¤Î¸¶°ø¤òºî¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥µ¥¥³¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿Êì¤Ë¼é¤é¤ì¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¡¢¥µ¥¥³¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°¦¾ð¡×¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤ò¡¢¤µ¤ä¤±¤ó¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤¿¡£
¤µ¤ä¤±¤ó¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤µ¤ä¤±¤ó¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤¸½¼Â´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¿Í¤Ï¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½º£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ä¤±¤ó¡§²¿¤Ë¤â°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¿´Íý»Î¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢´û¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡»ä¼«¿È¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¸å¡¢¤µ¤ä¤±¤ó¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤äºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤µ¤ä¤±¤ó¡§ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¡¢¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¸µ¡¹¤Ï°é»ùÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¥é¥Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿²¿¤Ë¤âÇº¤ß¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤ÈÌ¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³À³Ê¤¬°ã¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÊ£»¨¤Ê¤ªÇ¯º¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º£¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬ÉÁ¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¾¾ËÜÌæ²ê