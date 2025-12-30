BE:FIRST¡¢¡È²Î1ËÜ¡É¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ç¡Ö¥ì¥³Âç¡×Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡Ö²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÌ´Ãæ¡×¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¦BE:FIRST¡¦FRUITS ZIPPER¡Ö¥ì¥³Âç¡×¼õ¾Þ°ìÍ÷
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤¿BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£JUNON¡Ê¥¸¥å¥Î¥ó¡Ë¤Ï¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éº£²ó¤Ï²Î1ËÜ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤²Î¤Î¤ß¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£»Ê²ñ¡¦Àî¸ý½ÕÆà¤«¤é¤Î¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËSOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â³Ú¤·¤¤°ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£LEO¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤Ï¡Ö²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅº¤¨¤¿¡£
2025Ç¯4·î25Æü¤ËÇÛ¿®¡¢5·î28Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿1¶Ê¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬¿Í¡¹¤Î¶»¤òÂÇ¤Á¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
