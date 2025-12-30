RPG¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ë¶¦´¶¢ªÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤è¤ê¤â¡Ö¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡ªÍ¦¼Ô¤ò¿®¤¸¤¿Â¼¿Í¤¿¤Á¤òÀäË¾¤µ¤»¤¿¡¢ËÍ¤é¤ÎÀÄ½Õ¤Îºá¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ú4¥³¥ÞÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¢ª¡ÖRPG¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÆÉ¤à
Ç¯Ëö¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª2025Ç¯¤Ë¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿Ì¡²è¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤Ï¡¢RPG¹¥¤¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö¤¢¤ÎÅ¥»Å¹ç¡×¤ò¡¢Â¼¿Í¤Î»ëÅÀ¤«¤éÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤¤¿4¥³¥ÞÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ËâÊª¤ÈÀï¤¦Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡£¤±¤ì¤É¶¯Âç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÈÀï¤¤¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©Ì¡²è·Ð¸³¥¼¥í¤«¤é¡Ö¤è¤ê¤Ì¤RPG4¥³¥Þ½¸ 4¥³¥Þ1000ËÜ¥Î¥Ã¥¯¡×¤ÈÂê¤·¡¢X¾å¤ÇËèÆü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤òÅê¹Æ¤·¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¤µ¤ó(@tunatu727)¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¡ÖRPG¤¢¤ë¤¢¤ë ÅðÂ±¤ÎÀ¡×¤Ï¡¢¼êÉé¤¤¤ÎËâÊª¤Ë¤È¤É¤á¤ò¡È»É¤»¤Ê¤¤¡ÉÍ¦¼Ô°ì¹Ô¤òÉÁ¤¤¤¿4¥³¥Þ¤À¡£
¡Ö¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ä¥Ã!!Â¼¡Ä¥Ã!!¡×¤È¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿ËâÊª¤Ëìúí¸(¤¸¤å¤¦¤ê¤ó)¤µ¤ì¤ëÂ¼¤ò»õ³ú¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤á¤ëÍ¦¼Ô¡£Â¼¿Í¤¬¤È¤É¤á¤ò»É¤¹¤è¤¦µá¤á¤ëÃæ¡¢Í¦¼Ô¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅðÂ±¤¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅð¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£ÀïÆ®Ãæ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅð¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤ÈÇ´¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËRPG¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÊª¸ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤À¡£
ËÜºî¤ÎÃåÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤ÐÅð¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬RPG¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÃæ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¾õ¶·¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤Ì¤¹¤ß¡Ù¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éËÉ¸æ¤·¤ÆÂÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë²óÉü¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Å¥»Å¹ç¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ò¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯Âà¼£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦Â¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦ÀïÆ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·ºÇ°¤À¤í¤¦¤Ê¤È(¾Ð)¡×¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¹ÔÆ°¤¬¥²¡¼¥àÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤à¡ÈÎ¢Â¦¤ÎºÇ°¤Ê¾õ¶·¡É¤¬ÃåÁÛ¸»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê(@tunatu727)
