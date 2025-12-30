ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢¸÷Ç®Èñ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡Ö²Ë¤Ä¤Ö¤·¡×4¤Ä
¸÷Ç®Èñ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤Ë¤Ï³°¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È65ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤ò¤·¤Æ¡¢90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢25Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢Ï·¸å¤ò¤¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢1Æü¤Î¤¦¤Á¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤¬8»þ´Ö¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ö25Ç¯¡ß365Æü¡ß8»þ´Ö¡á7Ëü3000»þ´Ö¡×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢°ìÆüÃæ²È¤Ç²á¤´¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·ë¹½¤Ê¸÷Ç®Èñ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸÷Ç®Èñ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢³°½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¶ËÎÏ¤ª¶â¤ò»È¤ï¤º¡¢³Ú¤·¤á¤ë³°½Ð¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¸å¡¢¸÷Ç®Èñ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤²Ë¤Ä¤Ö¤·½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¸÷Ç®Èñ¤òÀáÌó¡ª ²È¤Î³°¤Ç²Ë¤Ä¤Ö¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Î4¤Ä¤ÎÁªÂò»èÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Î¡¢ËÄÂç¤Ê¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¡×¤ò¡¢²È¤Î³°¤Ç¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º²Ë¤Ä¤Ö¤·¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²È¤Î³°¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§²È¤Î³°¤Ç¤Î²Ë¤Ä¤Ö¤·½Ñ1¡§À¸³¶¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¯
¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï·ë¹½¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÛÍÑÂ¦¤â¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½µ¤Ë3¡Á4Æü¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸÷Ç®Èñ¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤Æ¡¢¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Éû¼¡Åª¤Ê¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢À¸¤À¸¤¤È¡¢¼ã¡¹¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§²È¤Î³°¤Ç¤Î²Ë¤Ä¤Ö¤·½Ñ2¡§¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦ÃÏ°è³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤äÃÏ°è³èÆ°¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¡ÁÃæ³ØÀ¸¤Î¸«¼é¤ê¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¹â¹»ÃæÂà¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î³Ø½¬»Ù±ç¡¢Èª»Å»ö¡¦»³ÎÓÀ°È÷¡¢Æ°ÊªÊÝ¸î¤Ê¤É¡£³èÆ°¤ÏÉý¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤ÎÌäÂê²ò·è¤ä¿Í½õ¤±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦ÃÏ°è³èÆ°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§²È¤Î³°¤Ç¤Î²Ë¤Ä¤Ö¤·½Ñ3¡§¿Þ½ñ´Û¤òÍøÍÑ¤·³Ø¤Ö
¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ²Ë¤Ä¤Ö¤·¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¿Þ½ñ´Û¡£¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤âÂ¿¿ô¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤¬Éë¤¯¤Þ¤Þ¤ËËÜ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Ê¤ê¡¢ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñÎÁ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤Î³Ø¤Ó¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë½¸¤¤¤¬ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÇÄ´¤Ù¤¿»öÊÁ¤ò¡¢Äê´üÅª¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤ê¡¢²ñÊó»ï¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¥·¥§¥¢¤¹¤ë´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§²È¤Î³°¤Ç¤Î²Ë¤Ä¤Ö¤·½Ñ4¡§¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¼ñÌ£
Â¿¾¯¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹©É×¤¹¤ì¤ÐÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¼ñÌ£¤Ç¡¢³°¤Ç²Ë¤Ä¤Ö¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô±à·Ý¤ò¤¹¤ë¡Õ
Äí¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇÌîºÚ¤ä²Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤â³°¤Ç¤Ç¤¤ë²Ë¤Ä¤Ö¤·¤Ç¤¹¡£°é¤Æ¤¿²Ö¤ò²È¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò¼ý³Ï¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎµÛ¼ý¤ò½õ¤±¡¢¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÎð¤ËØí¤ê¤ä¤¹¤¤¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾ÉÍ½ËÉ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÚ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢Áð²Ö¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¢Êª¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ð¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÈèÏ«´¶¤Ç¡¢Ìë¤â¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ô¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ñ¸þ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡Õ
¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü1»þ´Ö¤°¤é¤¤²È¤Î¼þ¤ê¤ò¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤´¤È¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î»¶ºö¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ê±¿Æ°¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼ñÌ£¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯µ¤Ê¬¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò»ý»²¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ò·È¤¨É÷·Ê¤ò¼ÌÀ¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢1»þ´Ö¤À¤±¤Î»¶Êâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¡Á3»þ´Ö¤Î²Ë¤Ä¤Ö¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤áÂà¿¦¸å¤Ë¸÷Ç®Èñ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶ËÎÏ¡¢³°¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«¡¢ÂÀÍÛ¤¬¾º¤ë¤³¤í¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢Ìë¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë¿²¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¾ÈÌÀ¤òÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÅÀ¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤êÅÅµ¤Âå¤âÉâ¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î¼«Í³»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)