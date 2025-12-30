¡¡À¸¸«°¦ÎÜ

¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ªÇ¯Ëö£¶»þ´Ö£Ó£Ð¡×¤¬£³£°Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¡Ö±¿Æ°¿À·Ð°­¤¤·Ý¿Í¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÇÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£

¡¡¤Ò¤ÊÃÅÂ¦¤Ë¸åÆ£µ±´ð¡¢ÀîÅçÌÀ¡¢¹â¶¶ÌÐÍº¤é¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£±¿Æ°¤ÏÆÀ°Õ¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢À¸¸«¤Ï¡Ö¥Ñ¥½¥³¥óÉô¤È¤±¤ó¶ÌÉô°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢·Ý¿Í¤é¤¬ÁûÁ³¡£°ìÀÆ¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¾·¤­¤·¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯½÷»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ÀîÅÄÍµÈþ¤µ¤ó°ÊÍè¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£

¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤ó¤À¤½¤ì¡©¡ª¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö±¿Æ°¿À·Ð°­¤¤Â¦¡©£÷¡×¡Ö¤á¤ë¤ë°Õ³°À­¤Î²ô¡Ä¥Ñ¥½¥³¥óÉô¤È¤±¤ó¶ÌÉô¡ª¡©¡×¡Ö¥Ñ¥½¥³¥óÉô¤È¤±¤ó¶ÌÉô¤Ê¤Î¥Û¥ó¥Þ¤Ë¿À¡×¡Ö±¿Æ°Éô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î°Õ³°¡×¡Ö¥Ñ¥½¥³¥óÉô¤È¤±¤ó¶ÌÉô¤Ê¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®£÷¡×¡Ö¤á¤ë¤ë¤¬¥Ñ¥½¥³¥óÉô¤È¤±¤ó¶ÌÉô¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤ÉËÜÅö¡©¡×¡Ö¤±¤ó¶ÌÉô¤Ê¤ó¤ÆÉô³è¤¢¤ë¤Î¤«£÷¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£