¤½¤Î¡È´é¡É¤Ë¹û¤ì¤¿¡ª Å´Æ»¥¬¥¤¥É¤¬ËÜµ¤¤ÇÁª¤Ö¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¼ÖÎ¾¡×¥Ù¥¹¥È10¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û
Å´Æ»¼ÖÎ¾¤òÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Î¡Ö´é¡×¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Å´Æ»¥¬¥¤¥É¤¬ÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤ÇÁª¤ó¤À¥¤¥±¥á¥ó¼ÖÎ¾¡Ö¥Ù¥¹¥È10¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¤¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÇ¥È¥Ä¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬JRÀ¾ÆüËÜ¤¬³«È¯¤·¤¿500·Ï¤À¡£¹Ò¶õµ¡¤ÎÆ¹ÂÎ¤ò»×¤ï¤»¤ëÅ´Æ»¼ÖÎ¾Î¥¤ì¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢1997Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¿Íµ¤¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤³¤«ÆüËÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Î¥¤¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬°Õ¾¢Àß·×¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
±Ô¤¯¤È¤¬¤Ã¤¿ÀèÆ¬¼Ö¤Î·Á¾õ¤æ¤¨ºÂÀÊÄê°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸å¤Ë¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿N700·Ï¤È¶¦ÄÌ±¿ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é°ÛÃ¼¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¡¢2010Ç¯2·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×Äê´üÎó¼Ö¤«¤é°úÂà¡£¤½¤Î¸å¤Ï8Î¾ÊÔÀ®²½¤µ¤ì¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¡Ê¿·Âçºå¡ÁÇîÂ¿¡Ë¸ÂÄê¤Î¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÅÉÁõ¡×¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¿·´´Àþ¡×¤â¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢500·Ï¼«ÂÎ¤¬2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ÇÑ¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°úÂà¤Î»þ¤Ï¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ½é¤Î±Ä¶È»þÂ®300¥¥í¤òÃ£À®¤·¤¿±É¸÷¤Î¼ÖÎ¾¤À¤±¤Ë¡¢¼ä¤·¤¤¸åÈ¾À¸¤À¤Ã¤¿¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼ÖÎ¾¤¬Â¿¤¤JR¶å½£¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤Î¤¬885·ÏÆÃµÞÅÅ¼Ö¤À¡£Çò¤¯´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¹âÂ®Îó¼Ö¡ÖICE-T¡×¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ICE¤ä500·Ï¿·´´Àþ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Î¥¤¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿å¸Í²¬±Ô¼£»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£
2000Ç¯¤Ë¡¢¤Þ¤ºÄ¹ºêËÜÀþ¤ÎÆÃµÞ¡ÖÇò¤¤¤«¤â¤á¡×¡ÊÇîÂ¿¡ÁÄ¹ºê¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËËÜÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¡ÊÇîÂ¿¡Á¾®ÁÒ¡ÁÂçÊ¬¡Ë¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
À¾¶å½£¿·´´ÀþÉôÊ¬³«¶È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡Ö¤«¤â¤á¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¿·´´Àþ¤Ë¾ù¤ê¡¢¿·´´ÀþÀÜÂ³Îó¼Ö¡Ö¥ê¥ì¡¼¤«¤â¤á¡×¡ÊÇîÂ¿¡ÁÉðÍº²¹Àô¡Ë¡¢¡Ö¤«¤µ¤µ¤®¡×¡ÊÇîÂ¿¡ÁÈîÁ°¼¯Åç¡¢Ìç»Ê¹ÁÈ¯Ãå¤â¤¢¤ë¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£
ÅÐ¾ì°ÊÍè»ÍÈ¾À¤µª¤¬·Ð¤Á¡¢³°´Ñ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¼ÖÆâ¤Ï¤«¤Ê¤êÄÄÉå²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òË¾¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤JRÅìÆüËÜ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö·²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬°ËÆ¦¤Ø¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÆÃµÞ¡Ö¥µ¥Õ¥£¡¼¥ëÍÙ¤ê»Ò¡×¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëE261·ÏÅÅ¼Ö¤À¡£
ºÂÀÊ¤ÏÁ´¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¡Ê1¹æ¼Ö¡á¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¡¢2¡¦3¹æ¼Ö¡á¥°¥ê¡¼¥ó¸Ä¼¼¡Ò4¿ÍÍÑ¡¦6¿ÍÍÑ¡Ó¡¢4¹æ¼Ö¡á¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¡¢5¡Á8¹æ¼Ö¡áÉáÄÌ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¡Ë¤È¤¤¤¦¹ë²ÚÊÔÀ®¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°´Ñ¤âÈó¾ï¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤À¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï±ü»³À¶¹Ô»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JRÅì³¤¤Î373·ÏÅÅ¼Ö¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ëÆÃµÞ¡Ö¤Õ¤¸¤«¤ï¡×¡Ê¿È±äÀþ¤Ê¤É¡¦¹ÃÉÜ¡ÁÀÅ²¬¡Ë¡¢¡Ö°ËÆáÏ©¡×¡ÊÈÓÅÄÀþ¡¦Ë¶¶¡ÁÈÓÅÄ¡Ë¤Ç¼ç¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÃÏÌ£¤Ê¼ÖÎ¾¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥«¥ëÎó¼Ö¤È¤·¤ÆËäË×¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀË¤·¤¤¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Î¼ÖÎ¾¤À¡£
¹ñÅ´»þÂå¤«¤é¿È±äÀþ¤äÈÓÅÄÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿µÞ¹ÔÅÅ¼Ö165·Ï¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆÃµÞ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤«¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡Ê±¿Å¾Âæ¤ÎÁë¤¬¶ÊÀþ¤òÉÁ¤Â¦ÌÌ¤Þ¤Ç²ó¤ê¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤òºÎÍÑ¡£»ë³¦¤¬¹¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ¸å´ü¤«¤éÊ¿À®½é´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÎ®¹Ô¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤¬¡¢º£¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅìµþ±Ø¤Þ¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¡¢ÆÃµÞ¡ÖÅì³¤¡×¡ÊÅìµþ¡ÁÀÅ²¬¡Ë¤äÌë¹Ô¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤¬¤é¡×¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢Äê´üÎó¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Õ¤¸¤«¤ï¡×¡Ö°ËÆáÏ©¡×¤Î¤Û¤«¥Û¡¼¥à¥é¥¤¥Ê¡¼¡ÊÉÍ¾¾¡ÁÀÅ²¬¡Á¾ÂÄÅ¡Ë¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤ß¤À¡£
¤³¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤Þ¤´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿´Ý¤¯¤Æ½À¤é¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Àß·×¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï½÷À¼Ò°÷¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢½¾Íè¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿´éÎ©¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢¤É¤³¤«½÷ÀÅª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
1963Ç¯¤Ëµþ²¦Àþ¤ÎÆÃµÞÅÅ¼Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÄÌ¶Ð·¿¼ÖÎ¾¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿±¿Å¾Âæ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÅÅ¼Ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
µþ²¦Àþ¤ò°úÂà¸å¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î»äÅ´¤ÇÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÎ®¤ìÎ®¤ì¤ÆÂè3¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¬±¿¤Ê¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ë¡£
¸½ºß¡¢ÉÙ»ÎµÞ¹Ô¡¢¤³¤È¤Ç¤ó¡Ê¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅÅ´¡Ë¡¢Ä¸»ÒÅÅÅ´¡¢³ÙÆîÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ÅÉÁõ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÆÃÄ§¤¢¤ëÁ°ÌÌ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¸µµþ²¦5000·Ï¤È¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¡£¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯Íº»Ñ¤òÇÒ¤á¤½¤¦¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥Ã¥É¼Ò¤È¤Îµ»½ÑÄó·È¤Î¤â¤ÈÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿ÅìµÞ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¼Ö7000·Ï¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢1967Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬ÅìµÞ7200·Ï¤À¡£ÀµÌÌ¤Î¡Ö¤¯¡×¤Î»ú·¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³°´Ñ¤Ç¡¢ÆüËÜÎ¥¤ì¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«É÷¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉ÷ËÆ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ª¡¼¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¼ÖÎ¾¤ÏÉå¿©¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤«Ä¹»ý¤Á¤·¡¢ÅìµÞÀþ¤«¤é°úÂà¸å¤â¡¢¾åÅÄÅÅÅ´¡¢Ë¶¶Å´Æ»¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤â¡¢Ë¶¶Å´Æ»¤ÈÂç°æÀîïÄÆ»¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1977Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î¹ñÅ´¡¢¼ç¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥«¡¼¡Êµ¤Æ°¼Ö¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¾¼ÏÂ¸å´ü¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿±¿Å¾Âæ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤¬³èÌö¤ÎÉñÂæ¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌµ¹ü¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Çº£¤Ê¤ª¿Íµ¤¤Î¼ÖÎ¾¤À¡£
JR³ÆÀþ¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÅ±Âà¤·¡¢´Ñ¸÷Îó¼Ö°Ê³°¤Ç¤ÏJRÀ¾ÆüËÜ¡¢JR¶å½£¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯ÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ»Æî¤¤¤µ¤ê¤ÓÅ´Æ»¡¢¶ÓÀîÅ´Æ»¡¢ËÌ¾òÅ´Æ»¡¢¾®Ì«ïÄÆ»¤Ë¤ÏJR³Æ¼Ò¤«¤é¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿¥¥Ï40¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¸µµ¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾ÉðÅ´Æ»¤«¤é¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿¾®·¿ÅÅµ¤µ¡´Ø¼ÖE31·Á3Î¾¤Ï¡¢SLÎó¼Ö¤ÎÊäµ¡¡ÊÎó¼Ö¤Î¸åÉô¤ËÏ¢·ë¤µ¤ìSL¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÊä½õµ¡´Ø¼Ö¡Ë¤äELµÞ¹Ô¤±¤ó°úµ¡¤È¤·¤Æ¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤ÁÅª¤ËÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢E34¹æµ¡¤¬µì¹ñÅ´»þÂå¤Î¿²ÂæÆÃµÞ¥Ö¥ë¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤±¤ó°úµ¡¤À¤Ã¤¿¡ÖEF65·Á¡×¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÅÉÁõ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤È¤³¤íÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏSLÆ±Åù¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
³°´Ñ¤ÎÅÉÁõ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¼ÖÎ¾¡×¤Ë¤Ê¤ë¹¥Îã¤Ç¤¢¤í¤¦¡£2025Ç¯11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀÄ¤¤12·ÏµÒ¼Ö¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¤«¤é¾ù¼õ¡Ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¿·¤¿¤ÊÂç°æÀîïÄÆ»¤Î¿Íµ¤Îó¼Ö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Å´Æ»¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Ï¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÊSL¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢²¿Âæ¤â¤ÎSL¤¬Æ°ÂÖÊÝÂ¸¤µ¤ì´Ñ¸÷ÍÑ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1Î¾¤À¤±µó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐC57·Á¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ºÙ¿È¤Î¥Ü¥¤¥é¡¼¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê³°´Ñ¤«¤é¡Öµ®ÉØ¿Í¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
C57·Á¤Ï1¹æµ¡¤¬»³¸ýÀþ¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¡¢180¹æµ¡¤¬ÈØ±ÛÀ¾Àþ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢1¹æµ¡¤ÏÂç³Ý¤«¤ê¤Ê½¤Íý¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤ÎÍ½Äê¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£
°Ê¾å¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤«¤éºÇ¿·¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡È´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¡É¤Î¹â¤¤¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÈþ¿Í¡Ë¼ÖÎ¾¡×¤òÆÈÃÇ¤Ç¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤äÈþ¿Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆ±ÍÍ¡¢¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Öèú¡Ê¤¿¤Ç¡Ë¿©¤¦Ãî¤â¹¥¤¹¥¤¡×¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
(Ê¸:ÌîÅÄ Î´¡ÊÅ´Æ»¥¬¥¤¥É¡Ë)
