¡Ö»É½ý»ö·ï¡×È¯À¸¤ÎHKT48¡¡·à¾ì¤ÎµÙ´Û´ü´Ö¤ò°ÆÆâ¡ÖºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦HKT48¤Ï30Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£17LIVE HKT48·à¾ì¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¡×ÍèÇ¯¤Î·à¾ìµÙ´ÛÆü¤òÅÁ¤¨¤¿HKT48
¡¡HKT48¤Ïº£·î14Æü¡¢Ê¡²¬¤Î»ÜÀß¤Ç¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËÜÆüÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö´û¤ËÊóÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¡¢¡Ø17LIVE HKT48·à¾ì¡Ù¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡ØBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡ÙÆâ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÀ¼ÒÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ1Ì¾¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö17LIVE HKT48·à¾ì¡¡µÙ´ÛÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸½ºß¡¢ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´±þÊç¡¦¤´·×²è¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüÄø¤Ç¤ÎºÆ³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢·à¾ì¸ø±éºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÙ´Û´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤Þ¤¿1·î5Æü¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¡×ÍèÇ¯¤Î·à¾ìµÙ´ÛÆü¤òÅÁ¤¨¤¿HKT48
¡¡HKT48¤Ïº£·î14Æü¡¢Ê¡²¬¤Î»ÜÀß¤Ç¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËÜÆüÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö´û¤ËÊóÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¡¢¡Ø17LIVE HKT48·à¾ì¡Ù¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡ØBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡ÙÆâ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÀ¼ÒÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ1Ì¾¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÙ´Û´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤Þ¤¿1·î5Æü¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£