¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¤ÎÇØÃæÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë°Â½»¥¢¥Ê¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥å¡¼¥Ò¥å¡¼¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
MC¤òÌ³¤á¤ëÀî¸ý½ÕÆà¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢¡È¤ª¾¤¤·ÂØ¤¨¡É¤·¤¿°áÁõ¤ò¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê52¡Ë¤Î¤¹¤¹¤á¤Ç²ñ¾ì¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹°áÁõ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê³åºÓ¡£¡Ö¥Õ¡¼¥Õ¡¼¡×¤ÎÀ¼±ç¤Ë°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥å¡¼¥Ò¥å¡¼¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤â¤¦1²óÅ¾¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤À¤¬¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤â¤¦1²óÅ¾¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¤Î¾Ò²ð¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿¡£